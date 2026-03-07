Gotovo 90 posto kukaca i paučnjaka u SAD-u bez ikakve zaštite - Monitor.hr
Mali, dlakavi i često neshvaćeni

Gotovo 90 posto kukaca i paučnjaka u SAD-u bez ikakve zaštite

Novo istraživanje pokazuje da čak 88,5 posto vrsta kukaca i paučnjaka u Sjevernoj Americi nema nikakav službeni status zaštite, što znači da znanstvenici često nemaju ni osnovne podatke o njihovom stanju. Iako igraju ključnu ulogu u ekosustavima – od oprašivanja do kontrole štetnika – ove skupine rijetko dobivaju pažnju javnosti i programe očuvanja. Posebno su zanemareni paučnjaci. Znanstvenici upozoravaju da su kukci i pauci temelj funkcioniranja prirodnih sustava te da je nužno prikupiti više podataka i razviti sustavniji pristup njihovoj zaštiti, po uzoru na uspješne modele očuvanja ptica. tportal


22.10.2025. (07:00)

A što kažu Prijatelji životinja?

“Neću jesti kukce”: kako je teorija zavjere o insektima završila na europskom tanjuru

Parola “Neću jesti kukce”, rođena na forumu 4chan, prerasla je u globalnu teoriju zavjere prema kojoj “elite žele natjerati ljude da jedu bube”. Nakon što je EU 2023. odobrila četiri vrste kukaca kao “novu hranu”, desni populisti, uključujući Mostove zastupnike, iskoristili su temu za napade na zelene politike. Iako su proizvodi od kukaca sigurni i klimatski održiviji od mesa, dezinformacije i gađenje prema insektima održavaju otpor – više kulturološki nego biološki. Faktograf

14.09.2025. (19:00)

Kad i mravi dignu ruke od ljudi

Fidžijski mravi otkrivaju globalnu apokalipsu insekata

Novo istraživanje objavljeno u Science pokazuje da se čak 79% endemskih vrsta mrava na Fidžiju smanjuje, potvrđujući da ni najizoliraniji otoci nisu imuni na ljudski utjecaj. Analiza DNK iz muzejskih zbirki otkriva da je pad započeo prije 3000 godina dolaskom ljudi, a drastično ubrzan u zadnja tri stoljeća. Otoci, kao žarišta bioraznolikosti, posebno su osjetljivi na izumiranje. Ovi nalazi uklapaju se u globalni trend “apokalipse insekata”, gdje populacije širom svijeta rapidno opadaju zbog gubitka staništa, pesticida, klimatskih promjena i svjetlosnog zagađenja. Guardian, Index

26.05.2025. (00:00)

Kad ti se kolekcija mrava pretvori u optužnicu

Golemi novci se zarađuju švercom divljih životinja i tu više nije riječ samo o sisavcima, gmazovima ili pticama, nego i o insektima

U Keniji su četiri mladića – dvojica Belgijanaca, Vijetnamac i Kenijac – kažnjeni zbog pokušaja krijumčarenja preko 5000 mrava, uključujući rijetke afričke vrste. Mravi su pronađeni u prtljazi na aerodromu u Nairobiju, skriveni u staklenkama i špricama. Slučaj je presedan prema Kenijskoj upravi za zaštitu prirode i dio je globalnog trenda biopiratstva. Osim ekološke štete, krijumčarenje malih vrsta povećava rizik od širenja zoonoza. Sutkinja je poručila: i mravi su dio nacionalne baštine. DW

27.11.2024. (09:00)

Možda je i njima zabavno

Znanstvenici isprobali virtualnu stvarnost na – insektima i došli do zanimljivih zaključaka

Novi softver, opisan u časopisu Methods of Ecology and Evolution, djelo je stručnjaka sa Sveučilišta Flinders i tamošnjeg Hoverfly Motion Vision Laba, a istraživanje je uključilo biologe, neuroznanstvenike i softverske stručnjake. Njihov računalni program stvara iskustvo virtualne stvarnosti kroz koje se životinje mogu kretati. Koristeći strojno učenje i algoritme računalnog vida, mogli su promatrati životinje i shvatiti što rade, bilo da je riječ o muhi koja u letu pokušava skrenuti ili račiću koji izbjegava napad virtualne ptice. “Ovaj novi virtualni svijet za beskralješnjake otvara nove, detaljnije načine proučavanja ponašanja životinja. Nova tehnologija omogućuje prepoznavanje vizualnih okidača njihovog ponašanja”, kažu istraživači. Njihov CAVE je projekt otvorenog koda i dostupan svima koji žele proširiti istraživanje. Bug

09.09.2024. (12:00)

Od lakse s cvrčcima do koktela od svilene bube – spašavamo planet jednim ugrizom!

UN tvrdi da oko 2 milijarde ljudi na svijetu jede insekte

Na konferenciji “Insects to Feed the World” u Singapuru, znanstvenici i kuhari promovirali su insekte kao održiv izvor hrane. Iako već 2 milijarde ljudi, prema UN-u, jede insekte, mnogi se još odupiru. Kuhari poput Josepha Yoona i Nicholasa Lowa koriste kreativne recepte, poput lakse s cvrčcima, kako bi prikrili neugodne arome i učinili insekte ukusnijima. Unatoč potencijalu za rješavanje globalnih izazova poput nestašice hrane, ljudi često povezuju konzumaciju kukaca sa siromaštvom, što predstavlja izazov za širenjem ove prehrambene navike. BBC

08.09.2024. (20:50)

Insekti ne lijeću na lampe samo zbog topline, umjetna svjetlost remeti im orijentaciju

22.07.2024. (18:00)

Nama ugodno, njima fuj

Samo poprskajte okvire prozora: Ova dva začina otjerat će komarce i muhe iz vašeg doma

U kućnoj radinosti lako možete napraviti repelent koji će učinkovito odbijati insekte, a potrebna su vam samo dva začina, koja predivno mirišu – cimet i vanilija. Recept je vrlo jednostavan. Žlicu mljevenog cimeta otopite u 2 dcl vode i dodajte nekoliko žlicu ekstrakta od vanilije. Otopinu dobro promiješajte pa procijedite kroz gazu da odstranite ostatke cimeta. Sve ulijte u čistu bočicu s raspršivačem i našpricajte na okvire prozora i vrata nekoliko puta dnevno. Budući da je ovaj repelent posve prirodan i ne sadrži sastojke koji su agresivni za ljudsku kožu, možete ga koristiti i na sebi. Green

02.04.2024. (22:00)

Puno buba

Ovako nešto nije bilo od 1803: Jugoistok SAD-a će zadesiti velika invazija kukaca

Riječ je o insektima s crvenim očima i krilima koji se zovu periodične cikade i pojavljuju se u ciklusima od 13 do 17 godina. Prvi put od 1803. godine došlo je do geografskog poklapanja, ali i poklapanja životnih ciklusa dviju kolonija, te će brojni insekti istodobno izaći na površinu zemlje. Ovi kukci godinama ostaju pod zemljom, gdje se hrane sokom korijenja stabala, a na površinu izlaze samo radi parenja, što traje nekoliko tjedana. “Milijarde, čak trilijuni cikada istovremeno će izaći iz zemlje u 17 država“, za Live Science izjavio je Chris Simon, profesor na Odsjeku za ekologiju i evolucijsku biologiju na UConn-u. Ove malene bube skoro mjesec dana prekrivat će grane drveća, putokaze i pločnike, a njihovo glasanje čut će se na kilometar. No, prizori će biti zanimljivi, ali bezopasni. Green

27.12.2023. (18:00)

Kilu smjese od buba, prosim

Stočna hrana: Proteini iz insekata mogli bi biti dobra alternativa soji

Proteine iz insekata smatraju dobrom alternativom soji čija cijena na svjetskom tržištu raste. Očekivanja su da će se globalna potražnja za ovim proteinima za stočnu hranu značajno povećati u narednom desetljeću, odnosno do 2030. na ukupno 500.000 t, što bi bilo pedeset puta više od trenutnog obujma tržišta.Plan je  da se otpad iz prehrambene industrije iskoristi kao hrana za insekte koji će biti osnova za novi proizvod, u ovom slučaju sirovinu za krmiva. Njihov sastav je usporediv s ribljim brašnom, a kako ističu, pogodno je za zamjenu sojine sačme za hranidbu prasadi i tov svinja. Agroklub

01.08.2023. (01:00)

Ne diraj u osinje gnijezdo, stršljen - spašen

Ose, stršljeni, pčele, bumbari – Koja je razlika i što nakon uboda

Ubod ose može biti bolan, a zbog veće količine ispuštenog otrova mogu se javiti i alergijske reakcije. Kod uboda u području usta i grla sve osobe trebaju zatražiti hitnu pomoć zbog opasnosti od otečenosti i gušenja. Stršljeni napadaju u obrani košnice, a njihov ubod manje je toksičan od osinog. No, doživljaj je bolniji. U domove ulaze privučene mirisom voća ili slatkog. Ako vam se približe, nemojte mahati rukama. Ako primijetite ose i stršljenove na javnim površinama, obratite se lokalnim gradskim ili općinskim uredima, a za uklanjanje u privatnim objektima i površinama možete se obratiti lokalnim zavodima za javno zdravstvo ili ovlaštenim DDD tvrtkama. Savjeti