Mali, dlakavi i često neshvaćeni
Gotovo 90 posto kukaca i paučnjaka u SAD-u bez ikakve zaštite
Novo istraživanje pokazuje da čak 88,5 posto vrsta kukaca i paučnjaka u Sjevernoj Americi nema nikakav službeni status zaštite, što znači da znanstvenici često nemaju ni osnovne podatke o njihovom stanju. Iako igraju ključnu ulogu u ekosustavima – od oprašivanja do kontrole štetnika – ove skupine rijetko dobivaju pažnju javnosti i programe očuvanja. Posebno su zanemareni paučnjaci. Znanstvenici upozoravaju da su kukci i pauci temelj funkcioniranja prirodnih sustava te da je nužno prikupiti više podataka i razviti sustavniji pristup njihovoj zaštiti, po uzoru na uspješne modele očuvanja ptica. tportal