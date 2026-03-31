Oni se zalijeću, a posljedice ćemo osjetiti i mi
Vozači u Engleskoj broje kukce na tablicama, brine ih pad populacije
U jugoistočnoj Engleskoj i Francuskoj započeo je projekt “Bugs Matter”, u kojem vozači broje kukce stradale na registarskim pločicama. Cilj istraživanja udruga Kent Wildlife Trust i Buglife je praćenje populacije letećih kukaca, čiji je broj u UK-u od 2021. pao za čak 59%. Kukci su ključni za oprašivanje, recikliranje hranjivih tvari i hranidbeni lanac, a njihov bi nestanak uzrokovao kolaps ekosustava. Širenjem na Francusku, istraživači nastoje prikupiti preciznije podatke kako bi bolje razumjeli i spriječili ovaj zabrinjavajući trend koji prijeti bioraznolikosti Europe. BBC, Index