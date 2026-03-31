Oni se zalijeću, a posljedice ćemo osjetiti i mi

Insekti oprašuju komercijalne usjeve, koraljni grebeni štite infrastrukturu na obalama, močvare pročišćavaju vodu… Ovo su samo neke od usluga ekosustava koje potiču gospodarski rast, a svjetska ekonomija uvelike ovisi o njima. Upravo zbog toga, gubitak biološke raznolikosti mogao bi smanjiti dobit poduzeća. Ako je gospodarstvo temeljeno na prirodi, onda je krah bioraznolikosti rizik i za tvrtke i za investitore. Nestanak insekata s poljoprivrednog zemljišta, zahtjeva uvoz oprašivača ili rezultira smanjenom proizvodnjom, a rezultat je isti – smanjenje ostvarenih prihoda, odnosno dobiti. Svjetski ekonomski forum rangira “gubitak biološke raznolikosti” kao treći najteži rizik za gospodarstvo u sljedećem desetljeću, nakon nedjelovanja na klimatske promjene i ekstremne vremenske prilike. Green