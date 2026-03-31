Vozači u Engleskoj broje kukce na tablicama, brine ih pad populacije
Oni se zalijeću, a posljedice ćemo osjetiti i mi

Vozači u Engleskoj broje kukce na tablicama, brine ih pad populacije

U jugoistočnoj Engleskoj i Francuskoj započeo je projekt “Bugs Matter”, u kojem vozači broje kukce stradale na registarskim pločicama. Cilj istraživanja udruga Kent Wildlife Trust i Buglife je praćenje populacije letećih kukaca, čiji je broj u UK-u od 2021. pao za čak 59%. Kukci su ključni za oprašivanje, recikliranje hranjivih tvari i hranidbeni lanac, a njihov bi nestanak uzrokovao kolaps ekosustava. Širenjem na Francusku, istraživači nastoje prikupiti preciznije podatke kako bi bolje razumjeli i spriječili ovaj zabrinjavajući trend koji prijeti bioraznolikosti Europe. BBC, Index


23.11.2024. (18:00)

Europa obećava spas prirode – ali zaboravila je kalendar i novčanik

Poražavajući izvještaj: EU zaostaje u ispunjavanju ciljeva obnove prirode

Unatoč ambicioznoj Strategiji bioraznolikosti za 2030., izvještaj BirdLifea otkriva da EU sporo napreduje u obnovi prirode. Iako Zakon o obnovi prirode postavlja dobre temelje, njegov uspjeh koče manjak financija i provedbe. Poljoprivredne prakse ostaju neodržive, morski ekosustavi slabo zaštićeni, a politička djelovanja ne prate obećanja. S postojećim tempom i resursima, ciljevi za 2030. čine se nedostižnima, unatoč hitnosti krize bioraznolikosti. Izvještaj apelira na odlučnije djelovanje i ulaganja kako bi se očuvala priroda, ekonomija i budućnost Europe. Green

17.06.2022. (19:00)

Nema ekonomije ako se svi ugušimo

Zašto je investitorima odjednom izuzetno važna biološka raznolikost?

Insekti oprašuju komercijalne usjeve, koraljni grebeni štite infrastrukturu na obalama, močvare pročišćavaju vodu… Ovo su samo neke od usluga ekosustava koje potiču gospodarski rast, a svjetska ekonomija uvelike ovisi o njima. Upravo zbog toga, gubitak biološke raznolikosti mogao bi smanjiti dobit poduzeća. Ako je gospodarstvo temeljeno na prirodi, onda je krah bioraznolikosti rizik i za tvrtke i za investitore. Nestanak insekata s poljoprivrednog zemljišta, zahtjeva uvoz oprašivača ili rezultira smanjenom proizvodnjom, a rezultat je isti – smanjenje ostvarenih prihoda, odnosno dobiti. Svjetski ekonomski forum rangira “gubitak biološke raznolikosti” kao treći najteži rizik za gospodarstvo u sljedećem desetljeću, nakon nedjelovanja na klimatske promjene i ekstremne vremenske prilike. Green