A što kažu Prijatelji životinja?
“Neću jesti kukce”: kako je teorija zavjere o insektima završila na europskom tanjuru
Parola “Neću jesti kukce”, rođena na forumu 4chan, prerasla je u globalnu teoriju zavjere prema kojoj “elite žele natjerati ljude da jedu bube”. Nakon što je EU 2023. odobrila četiri vrste kukaca kao “novu hranu”, desni populisti, uključujući Mostove zastupnike, iskoristili su temu za napade na zelene politike. Iako su proizvodi od kukaca sigurni i klimatski održiviji od mesa, dezinformacije i gađenje prema insektima održavaju otpor – više kulturološki nego biološki. Faktograf