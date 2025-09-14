Kad i mravi dignu ruke od ljudi

Riječ je o insektima s crvenim očima i krilima koji se zovu periodične cikade i pojavljuju se u ciklusima od 13 do 17 godina. Prvi put od 1803. godine došlo je do geografskog poklapanja, ali i poklapanja životnih ciklusa dviju kolonija, te će brojni insekti istodobno izaći na površinu zemlje. Ovi kukci godinama ostaju pod zemljom, gdje se hrane sokom korijenja stabala, a na površinu izlaze samo radi parenja, što traje nekoliko tjedana. “Milijarde, čak trilijuni cikada istovremeno će izaći iz zemlje u 17 država“, za Live Science izjavio je Chris Simon, profesor na Odsjeku za ekologiju i evolucijsku biologiju na UConn-u. Ove malene bube skoro mjesec dana prekrivat će grane drveća, putokaze i pločnike, a njihovo glasanje čut će se na kilometar. No, prizori će biti zanimljivi, ali bezopasni. Green