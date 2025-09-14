Kad i mravi dignu ruke od ljudi
Fidžijski mravi otkrivaju globalnu apokalipsu insekata
Novo istraživanje objavljeno u Science pokazuje da se čak 79% endemskih vrsta mrava na Fidžiju smanjuje, potvrđujući da ni najizoliraniji otoci nisu imuni na ljudski utjecaj. Analiza DNK iz muzejskih zbirki otkriva da je pad započeo prije 3000 godina dolaskom ljudi, a drastično ubrzan u zadnja tri stoljeća. Otoci, kao žarišta bioraznolikosti, posebno su osjetljivi na izumiranje. Ovi nalazi uklapaju se u globalni trend “apokalipse insekata”, gdje populacije širom svijeta rapidno opadaju zbog gubitka staništa, pesticida, klimatskih promjena i svjetlosnog zagađenja. Guardian, Index