Slave to the Rhytm

Ekstravagantna i svestrana umjetnica Grace Jones jučer je proslavila 75. rođendan. Rođena na Jamajci, pjevačica, supermodel i glumica preselila se s obitelji u New York kao tinejdžerica 1960-ih, a brzo se istaknula svojom jedinstvenom osobnošću i izgledom. Do 18. godine imala je manekenski ugovor s Wilhelminom i počela je surađivati s dizajnerima poput Yves Saint Laurenta u Parizu i fotografima poput Helmuta Newtona, Guya Bourdina i Hansa Feurera. Krajem 70-ih i 80-ih imala je i uspješnu pjevačku karijeru, što ju je na kraju dovelo do Studija 54, gdje je postala zaštitnica disko glazbe i stila. Sada, u dobi od 75 godina, Jones je još uvijek hrabra i zauzeta kao i uvijek. “Ne zanima me prošlost”, rekla je Grace Jones u jednom intervjuu prije nekoliko godina. “Za mene je najvažnije ne živjeti u prošlosti. Živim u sadašnjosti i gledam naprijed, u budućnost.” Slobodna