Za započeti život ispočetka

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Gradi se Novo Trebinje: Veliki urbanistički projekt vrijedan stotine milijuna maraka
U Trebinju počinje realizacija projekta “Novo Trebinje”, novog gradskog naselja za oko 25.000 stanovnika na 380 hektara. Hidroelektrane na Trebišnjici raspisale su natječaj za izgradnju 126 metara dugog mosta preko rijeke Trebišnjice, procijenjenog na 5,85 milijuna KM s PDV-om. Uz to, najavljen je i projekt Kongresnog centra vrijedan gotovo 309 milijuna KM, čije su arhitektonsko rješenje izradili zagrebački arhitekti. Prvi radovi već su započeli izgradnjom pristupne prometnice koju izvodi mostarski HP Investing (3,5 milijuna KM). Planirani su i stanovi, škola, vrtić te sportski i zdravstveni sadržaji. tportal