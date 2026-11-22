Jabuka ne pada daleko od fotelje
Igor Dodik postaje novi premijer Republike Srpske
Prema objavi predsjednika Republike Srpske Save Minića u Banjoj Luci, organizacijski tajnik SNSD-a Igor Dodik, sin čelnika stranke Milorada Dodika, predložen je za novog predsjednika Vlade Republike Srpske. Odluka je donesena nakon konzultacija s vladajućom koalicijom poslije općih izbora održanih 4. listopada, na kojima je SNSD osvojio najviše glasova. Milorad Dodik ranije je najavio kako će novi mandatar imati slobodu pri izboru mlađeg i učinkovitijeg kabineta. Prema ustavnim rokovima, Narodna skupština Republike Srpske mora potvrditi sastav nove vlade u roku od 40 dana, a njezino formiranje očekuje se do sredine prosinca. Jutarnji, Index