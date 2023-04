Dižem dva prsta da protestujem, ovo nije u redu i stvarno nije fer

“Najveće je proturječje našeg doba to što je svijet podijeljen na civilizirane zapadnjake s jedne i nerazvijene barbare s druge strane. Promatrati svijet na takav način samo po sebi predstavlja katastrofu, a i proizvodit će katastrofe, upravo kao što je proizvelo tu nedavnu (Charlie Hebdo)… Sve je to dio onoga što nazivam kulturnim rasizmom ili rasizmom intelektualaca… Tko su danas u Francuskoj Arapi? To su radnici. Riječ je dakle i o klasnom rasizmu, rasizmu usmjerenom protiv siromašnih, protiv onih koji rade, grade kuće i ceste, protiv onih koji skupljaju smeće na ulici”, kaže Alain Badiou, ugledni francuski filozof koji je nedavno gostovao u Beogradu i Novom Sadu. Novosti