Uz skupu ulaznicu za prosvjetljenje
Harari nije prorok ni manipulator, nego ogledalo epohe. On ne nudi rješenja, već upozorenja
Yuval Noah Harari, izraelski povjesničar i autor svjetskih bestselera Sapiens, Homo Deus i 21 lekcija za 21. stoljeće, stiže u Zagreb s novom knjigom Nexus. Njegove ideje o “hakiranju ljudi”, “beskorisnoj klasi” i “stranoj inteligenciji” izazivaju divljenje i bijes, dok ga jedni smatraju globalnim kompasom, a drugi propagatorom elitističkog pesimizma. Upozorava da AI nije alat nego agent, da nas priče oblikuju više od činjenica – i da bez povjerenja ni algoritmi ni ljudi neće imati budućnost. Koliko god bio komercijaliziran, njegova vrijednost leži u tome što natjera društvo da misli o stvarima koje bi radije ignoriralo. Ili ukratko: Harari je simptom vremena koje traži smisao u svijetu koji ga ubrzano gubi, kažu (između redaka) na tportalu.