Uz skupu ulaznicu za prosvjetljenje

Harari nije prorok ni manipulator, nego ogledalo epohe. On ne nudi rješenja, već upozorenja

Yuval Noah Harari, izraelski povjesničar i autor svjetskih bestselera Sapiens, Homo Deus i 21 lekcija za 21. stoljeće, stiže u Zagreb s novom knjigom Nexus. Njegove ideje o “hakiranju ljudi”, “beskorisnoj klasi” i “stranoj inteligenciji” izazivaju divljenje i bijes, dok ga jedni smatraju globalnim kompasom, a drugi propagatorom elitističkog pesimizma. Upozorava da AI nije alat nego agent, da nas priče oblikuju više od činjenica – i da bez povjerenja ni algoritmi ni ljudi neće imati budućnost. Koliko god bio komercijaliziran, njegova vrijednost leži u tome što natjera društvo da misli o stvarima koje bi radije ignoriralo. Ili ukratko: Harari je simptom vremena koje traži smisao u svijetu koji ga ubrzano gubi, kažu (između redaka) na tportalu.


12.10. (16:00)

O pričama i PR-ičama

Postnikov: Što propuštate ako nemate 250 do 400 eura za Hararija u Lisinskom

Zadatak da nas uvjeri kako Harari uživo vrijedi svakog od onih 250 do 400 eura preuzela je zato na sebe naša vodeća PR-stručnjakinja, koja ga u Zagreb i dovodi. Anonimni profesor srednjovjekovne povijesti s jeruzalemskog sveučilišta prometnuo se u globalnu zvijezdu relativno rano, već s 35 godina i knjigom Sapiens. Ono što homo sapiensa razlikuje od svih ostalih vrsta, naime, prema njemu je sposobnost pričanja priča.

Priče pritom nisu samo male lične ni pripovijesti ni veliki mitovi, nego su priče manje-više sve: nacije i korporacije, religije i novac, kapital i države. Hararijeva idealistička potka perfektno rezonira s pravilima vremena. Harari se iz pop-povjesničara prometnuo u komentatora aktualnih zbivanja, futurologa i neku vrstu self-help gurua. Svojoj publici nudi točno ono što joj treba: veliku povijesnu priču za one koji malo čitaju, analizu aktualnih zbivanja koja nikoga pretjerano ne izaziva, izazove budućnosti za one koji ne bi mijenjali sadašnjost. Boris Postnikov za Novosti

28.09. (12:00)

Kako je „specijalna operacija” specijalno potvrdila ukrajinski identitet

Harari: Ukrajina pobijedila ključnu bitku – Putin nije uništio njezinu naciju

Rusija je, uz goleme gubitke, zauzela tek 0,6% teritorija i nije ostvarila strateške ciljeve. Ukrajina je obranila Kijev, povratila Herson i Harkiv te neutralizirala rusku pomorsku i zračnu nadmoć inovacijama s dronovima i projektilima. Poznati izraelsi povjesničar upozorava da je najveća prijetnja ukrajinskoj obrani pad volje Zapada, a ne stanje na bojištu. Putinov ključni poraz već je jasan: umjesto uništenja, rat je učvrstio ukrajinsku nacionalnu svijest. Yuval Noah Harari u komentaru za Financial Times

25.09. (19:00)

Kad si istovremeno izdajnik i propagandist, možda znači da dobro misliš

Yuval Noah Harari: između redefinicije cionizma i antisemitskih napada

Yuval Noah Harari, povjesničar i antropolog, autor Sapiensa, od globalnog je intelektualca postao i meta napada s obje strane političkog spektra. Njegova definicija cionizma kao prava Židova na samoodređenje, uz istodobnu kritiku izraelske politike, izaziva bijes desnice, ljevice i ekstremista. Dok ga jedni optužuju da “podriva nacionalno jedinstvo”, drugi mu spočitavaju “normalizaciju kolonijalizma”. Harari inzistira na univerzalnoj “dvostrukoj empatiji” – prema Židovima i Palestincima – vjerujući da povijest treba učiti, a ne ponavljati. Romano Bolković za Poslovni

14.09. (22:00)

Od kamenog doba do chata s algoritmom

Hararijev ‘Neksus’ kao priručnik za preživljavanje budućnosti

Profesorica Martina Sopta Ćorić s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu ocijenila je za Lider da Nexus izraelskog antropologa i povjesničara Yuvala Noaha Hararija majstorski pokazuje kako su informacije i načini njihova prijenosa oblikovali civilizaciju – od mitova i pergamenata do digitalnih mreža i umjetne inteligencije. Knjiga potiče na preispitivanje ekonomskih i društvenih paradigmi, posebno u eri biotehnologije i AI-ja, te otvara pitanja identiteta i uloge čovjeka u novom svijetu. Sopta Ćorić naglašava kako je Nexus vrijedan saveznik u razvoju kritičkog razmišljanja i prilagodljivosti, a čitanje vidi kao oblik osobne higijene.

20.04. (09:00)

SAD kao svjetski bully

Harari: U Trumpovoj viziji svijeta slabiji se uvijek predaju moćnima

Trumpova alternativna vizija svijeta je skup zatvorenih nacionalnih tvrđava – odvojenih vojnim, ekonomskim i kulturnim zidovima. Trump vjeruje da će takav svijet donijeti veću stabilnost, ali povjesničar i antropolog Yuval Noah Harari upozorava da povijest pokazuje suprotno: tvrđave se rijetko zadrže unutar svojih granica. Trump ne traži saveznike – nemu trebaju samo podanici. Umjesto sigurnosti, tvrđave bi se pretvorile u imperije koje ugrožavaju svoje susjede. Svaka država morala bi jačati vojsku, umanjujući ulaganja u gospodarstvo i društvo.

Trumpova vizija nije nova – to je svijet kakav je postojao stoljećima prije liberalnog poretka. No, u 21. stoljeću takav svijet nije samo opasan, već i nefunkcionalan. Kako zaključuje Harari za Financial Times, možemo biti zabrinuti, tužni ili ljuti – ali više ne možemo biti iznenađeni. A oni koji žele braniti svijet tvrđava moraju odgovoriti na jednostavno pitanje: kako će suparničke nacionalne tvrđave mirno rješavati svoje gospodarske i teritorijalne sporove, ako ne postoje univerzalne vrijednosti ni obvezujući međunarodni zakoni? Nacional

16.01. (20:00)

Nexus nexus, udarac u pleksus

Yuval Noah Harari u novoj knjizi priča o tome kako su se informacijske mreže stvorile i kako bi mogle uništiti naš svijet

Možemo slobodno reći da je glavni argument knjige da čovječanstvo dolazi do velike moći preko stvaranja velikih mreža suradnje, ali način na koji se te mreže stvaraju je problem. Dakle, mreže su problem, a Harari ide i korak dalje pa tvrdi da su informacijske mreže ključna stvar/problem. A uspon AI-ja, umjetne inteligencije, je najveća informacijska revolucija u povijesti. A tu revoluciju ne poznajemo dovoljno dobro i ne možemo kontrolirati njezin razvoj. Postavlja pitanje: Hoće li se AI razviti u diktatora, u nešto što uopće ne možemo pojmiti i iz današnje perspektive zamisliti? O novoj knjizi izraelskog antropologa iz Knjižare Dominović.

04.08.2024. (13:00)

Svaki dobar pripovjedač je moćan

Yuval Noah Harrari: Zašto svijet nije pravedan

Jedini način da se održe red i poredak – u domaćinstvu i u kraljevstvu – je taj da se veliki broj ljudi pridržava pravila svojom voljom, bez nagrada ili kazni. Ali zašto bi se ljudi podredili pravilima? Zato što u njih vjeruju. U tome je tajna svakog uspješnog poretka: ljudi poštuju pravila zato što u njih vjeruju. Ali što ljude navodi da vjeruju u pravila? Odgovor glasi: priče! Prije više desetina tisuća godina ljudi su uveliko koristili priče kako bi više grupa objedinili u pleme i u njemu uspostavili pravila. To je ono što je ljudima dalo veliku moć učinivši ih dominantnim u odnosu na sve ostale životinjske vrste. Iza svakog velikog kraljevstva stoji neka velika priča koja opravdava sva pravila tog kraljevstva. Čim povjeruju u priču, ljudi bi povjerovali i u pravila, pa bi ih se pridržavali čak i ako su ih ona činila jadnim i bijednim, čak i ako nije bilo vojnika koji bi ih nadzirali i kažnjavali. Peščanik donosi ulomak iz knjige Yuvala Noaha Hararija.

15.09.2023. (21:00)

Bit ćemo zarobljeni u svijetu iluzija

Yuval Harari: Umjetna inteligencija je hakirala operativni sustav naše civilizacije

Strah od umjetne inteligencije (AI) prati čovječanstvo još od samog početka računalne ere. Do sada su se ti strahovi fokusirali na strojeve koji koriste sredstva za ubijanje i porobljavanje ljudi ili da ljude nadomjeste. Međutim, tijekom posljednjih nekoliko godina pojavili su se novi AI alati koji prijete opstanku ljudske civilizacije iz neočekivanog smjera. AI je stekao neke izvanredne sposobnosti manipuliranja i generiranja jezika, bilo riječima, zvukovima ili slikama. Pokraj pričanja priča, skladanja melodija, crtanju slika, valja zamisliti koliku moć AI može imati na idućim izborima. U političkoj borbi za umove i srca, intimnost je najučinkovitije oružje, a AI je upravo stekao sposobnost masovne proizvodnje intimnih odnosa s milijunima ljudi. Lupiga

13.05.2023. (10:00)

Birajte crvenu ili plavu pilulu (plavih više nema)

Yuval Noah Harari: Ili mi ili oni

Zamislite da prije ulaska u avion saznate kako polovina inžinjera koji su ga projektirali vjeruje da postoji vjerojatnost od 10 % da se avion sruši i svi putnici poginu. Biste li se ukrcali? Više od 700 stručnjaka i istraživača u vodećim kompanijama koje se bave umjetnom inteligencijom sudjelovalo je prošle godine u anketi u kojoj su ih pitali o mogućim rizicima daljeg razvoja AI. Polovina je procijenila kako izgledi da ovakvi sustavi u budućnosti dovedu do nestanka ljudske vrste (ili proizvedu trajne i pogubne posljedice) iznose 10 posto ili više. Tehnološke kompanije koje danas razvijaju velike jezične modele (large language model – LLM) utrkuju se koja će prije ukrcati čovječanstvo u taj avion. Sustavi umjetne inteligencije sa sposobnostima kakvima raspolaže GPT-4 ne bi se smjeli uvoditi u živote milijardi ljudi brže nego što je naša kultura sposobna apsorbirati ih na siguran način. Peščanik

07.05.2023. (01:00)

Ljudi moćne inteligencije možda ne bi trebali studirati povijest

Miljenko Jergović: Yuval Noah Harari – ograničena imaginacija neograničene inteligencije

Dubinska ispravnost svega što Harari piše i govori, ispravnost njegovih mišljenja i stavova, kao i ispravnost njegova odnosa prema različitostima među ljudima i njihovim kulturama razlog su zašto sam se toliko puta vraćao čitanju njegovih knjiga i tekstova, nevino kao da ih čitam prvi put, i što sam se toliko puta iznova morao dubinski razočarati. Ali paradoks tog razočaranja leži u tome što se nisam mogao razočarati u autora i njegove stavove, nego sam se razočaravao u njegovu ograničenu imaginaciju. Pritom, upravo zbog te ograničene imaginacije on i jest postao kao sveprisutan i moćan autor. Svojim knjigama Harari prilazi svijetu inteligentnih, ali nenačitanih i suštinski neproduhovljenih ljudi. On prilazi svijetu koji je zarad suština odavno prezreo formu pa je odbacio metaforu, pripovijest i legendu te se krenuo baviti takozvanim činjenicama. Ono što Harari piše na granici je priručnika za samopomoć ljudima – u pogledu na svijet. To je nešto čime se u slobodno vrijeme bavi Slavoj Žižek. Time se za trumpoidni i tobože konzervativni dio svijeta bavi Jordan Peterson. Jedan je filozof, drugi je klinički psiholog, a Harari je povjesničar. Jedini Žižek nema problema s imaginacijom jer on je Balkanac, a Balkanci se bore da prežive… Jergovic.com