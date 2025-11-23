Jer molitva ne znači upis nekretnina

Ovaj sukob nije izazvan nestašicom resursa i obradivih površina, već izmišljenim povijesnim naracijama koje su oba naroda dovele do moralnog sljepila. Previše Izraelaca i Palestinaca je uvjereno da su samo oni u pravu, a da druga strana griješi i nema pravo na postojanje. Čak i kada ih okolnosti primoraju da potpišu neke sporazume, obje strane ih shvaćaju samo kao privremeni kompromis, nadajući se na duže staze apsolutnoj pobjedi i preuzimanju kontrole nad cijelim Izraelom. Svaka strana je svjesna grešaka one druge i to je jako ljuti. Židovi su šokirani željom Palestinaca da ih istrijebe, a Palestinci su užasnuti time što Židovi to isto žele njima. Tvrdnja da su Palestinci autohtoni stanovnici Izraela je besmislena. U zemlji između rijeke Jordan i mora, kao i na većini mjesta na svijetu, nema izvornih stanovnika, osim ako ne mislite na neandertalce.U stvari je britanska, a ne arapska imperija, odredila tko će biti Palestinac. Čak i Hamas definira granice Palestine prema linijama koje su povukli britanski imperijalisti, a ne prema prirodnim ili povijesnim granicama. Drugo, Židovi nisu protjerani iz svoje zemlje od strane Rimske ili neke druge imperije i nije im bilo zabranjeno vratiti se. Yuval Noah Harari za Peščanik.