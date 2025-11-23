Jer molitva ne znači upis nekretnina

Harari: Objektivno nema razloga za rat između Izraelaca i Palestinaca - Monitor.hr
Ovaj sukob nije izazvan nestašicom resursa i obradivih površina, već izmišljenim povijesnim naracijama koje su oba naroda dovele do moralnog sljepila. Previše Izraelaca i Palestinaca je uvjereno da su samo oni u pravu, a da druga strana griješi i nema pravo na postojanje. Čak i kada ih okolnosti primoraju da potpišu neke sporazume, obje strane ih shvaćaju samo kao privremeni kompromis, nadajući se na duže staze apsolutnoj pobjedi i preuzimanju kontrole nad cijelim Izraelom. Svaka strana je svjesna grešaka one druge i to je jako ljuti. Židovi su šokirani željom Palestinaca da ih istrijebe, a Palestinci su užasnuti time što Židovi to isto žele njima. Tvrdnja da su Palestinci autohtoni stanovnici Izraela je besmislena. U zemlji između rijeke Jordan i mora, kao i na većini mjesta na svijetu, nema izvornih stanovnika, osim ako ne mislite na neandertalce.U stvari je britanska, a ne arapska imperija, odredila tko će biti Palestinac. Čak i Hamas definira granice Palestine prema linijama koje su povukli britanski imperijalisti, a ne prema prirodnim ili povijesnim granicama. Drugo, Židovi nisu protjerani iz svoje zemlje od strane Rimske ili neke druge imperije i nije im bilo zabranjeno vratiti se. Yuval Noah Harari za Peščanik.


Gaza: Hamas pustio taoce, Trump izjavio da je rat “gotov”

  • Čini se da se imena podudaraju s popisom 20 talaca za koje se vjeruje da su još uvijek živi, javlja BBC (N1), Izrael će zauzvrat pustiti 250 palestinskih zatvorenika te više od 1700 ljudi uhićenih u Gazi (Index), Velika okupljanja građana i slavlje očekuju se na Trgu talaca u Tel Avivu, gdje ljudi iščekuju povratak talaca
  • IDF zabranio Palestincima slaviti; Trump želi u Gazu: Volim Tonyja Blaira, ali moram provjeriti je li popularan (tportal)
  • Trump će se obratiti izraelskom parlamentu, a zatim otputovati u egipatsko ljetovalište Šarm el-Šeik, gdje će predvoditi mirovni summit na kojem će sudjelovati najmanje 20 svjetskih čelnika
  • ‘Spasio me iz kontejnera za smeće’: Ovo su priče 20 talaca koji uskoro idu na slobodu (24 sata)
  • Najmanje 27 ljudi ubijeno je u žestokim sukobima između sigurnosnih snaga Hamasa i naoružanih članova obitelji Dughmush u gradu Gazi (Index)
  • Trumpova brutalna diplomacija donijet će mir Bliskom istoku. Koliko će on trajati? Jutarnji prenosi članak The Economista
Europska komisija predložila je ponovno uvođenje carina na izraelsku robu kao odgovor na rat u Gazi, EU pozvala Izrael da zaustavi ofenzivu

  • Tisuće obitelji pokušavaju pobjeći iz grada Gaze dok izraelska vojska provodi kopnenu operaciju kao dio svoje velike ofenzive usmjerene na zauzimanje grada (Index)
  • UN: Više od 10 tisuća djece u gradu Gazi treba liječenje akutne pothranjenosti (Index)
  • Plenković: Izraelska reakcija je bila pretjerana, politika koju mi zagovaramo jasna je politika koja će osigurati dva temeljna cilja u izraelsko-palestinskom sukobu, a to je da Palestinci dobiju svoju državu, a da Izrael dobije svoju sigurnost (Index)
  • Milanović: Izrael i njegovo vodstvo su itekako odgovorni za bestijalne ratne zločine (N1), ‘Već smo trebali priznati Palestinu. Ako se to dogodi, hoću priznanje hrvatskog parlamenta’ (Net)
  • Netanyahu želi da Izrael razvije svoju obrambenu industriju, otpornu na embarga (Index), Izrael se žali Von der Leyen, protive se planu sankcija Europske komisije: Nećemo se zastrašiti prijetnjama (tportal)
  • Netanyahu želi sastanak s Trumpom. Traži da bude odmah nakon njegova govora u UN-u (Index)
Postnikov: Najmanje je tri razloga zašto podržati novi Marš za Palestinu

Sada barem znamo formulu. Devetnaest mjeseci neselektivnog bombardiranja. Minus hrana i lijekovi koji ne mogu stići do bombardiranog teritorija. Minus najmanje 55 hiljada ljudskih života, među njima najviše onih žena i djece. Minus četiri do pet hiljada dječjih ruku i nogu, prema konzervativnoj procjeni Unicefa koji nas izvještava da nigdje drugdje na svijetu nema toliko mališana bez udova. Minus otprilike dvije trećine ukupnog broja kuća i zgrada, pod čijim ruševinama trunu još neprebrojani leševi. Plus 100 posto stanovništva izravno ugroženog izgladnjivanjem, prema riječima Jensa Laerkea, glasnogovornika UN-ovog Ureda za koordinaciju humanitarnih poslova, koji naglašava da je ovo “jedino područje – pod čime se misli na državu ili definirani teritorij unutar države – u kojem je cjelokupno stanovništvo izloženo riziku od gladi”. I dodaje: “Gaza je danas najgladnije mjesto na Zemlji.” Boris Postnikov za Novosti.

Markovina: Tri razloga hrvatske podrške Izraelu

Trebalo je proći puno vremena da bi europska visoka politika prihvatila ono što je javnosti u istim tim europskim zemljama bilo jasno od početka izraelskog napada na Gazu. A to je da taj napad ima očitu namjeru etničkog čišćenja. Hrvatska se nije pridružila simboličnom distanciranju od Izraela kao druge države EU, uz Plenkovićevo objašnjenje o kompleksnosti tog pitanja i milijun eura pomoći za UNICEF u Gazi kao gestu pranja savjesti. Primarni razlog zbog kojeg sam premijer ima stav kakav ima, jeste njegovo teško odustajanje od uhodanih centrističkih politika Europske unije. Drugi razlog podržavanja Izraela leži u prirodnoj averziji prema ljevici, jasno naklonjenoj patnji Palestinaca i u tome da dobar dio, ako ne i kompletno, desno biračko tijelo nedvojbeno podržava Izrael. Konačno, treći i neizgovoreni razlog, leži također u kompleksu odgovornosti zbog genocida kojeg je NDH provela, između ostalog i nad Židovima. Pri čemu tu teško možemo računati na svijest o moralnoj odgovornosti. Prije će biti da je riječ o strahu zbog optužbi za naslanjanje na takvu politiku. Dragan Markovina za Peščanik.

Biden se zalaže za odvojenu palestinsku državu: “Rješenje s dvije države je jedini put”

Predsjednik SAD Joe Biden se ponovo zauzeo za rješenje sa dvije države na Bliskom Istoku. U članku za “Washington Post” on zagovara “jedinstvenu vladu” Zapadne obale i Gaze pod obnovljenom Palestinom autonomnom vlašću. Također je spomenuo uvođenje sankcija protiv ekstremističkih naseljenika na Zapadnoj obali. Rješenje s dvije države je jedini put kako bi se osigurala dugoročna sigurnost i izraelskog i palestinskog naroda”, stoji u Bidenovom članku. Američki predsjednik je ponovio: “Ne smije doći do nasilnog protjerivanja Palestinaca iz Pojasa Gaze, do ponovne okupacije, opsade ili blokade i smanjenja teritorija.” Biden je ponovno kritizirao “ekstremno nasilje protiv Palestinaca na Zapadnoj obali”. Deutsche Welle, Washington Post

S tribine Izrael i Palestina: Ideologiju ne možeš ubiti tako da ubijaš ljude

Pripadnici Hamasa, kao ni druge radikalne arapske grupe, nisu borci za slobodu nego teroristi, ali se njihova ideologija ne može ubijati tako da ubijaš ljude, jedna je od poruka upućenih s Privrednikove tribine “Izrael i Palestina – tragedija koja teče”. Upad hamasovaca u Izrael rezultat je sigurnosnih propusta i podcjenjivanja Hamasa – rekao je novinar Bakotin i podsjetio na sukobe Židova i Arapa, ideju o dvije države te da je nakon prvog izraelsko-arapskog rata bilo prognano 300.000 Palestinaca. Od 10.000 pobijenih Palestinaca u Gazi 90 posto je civila, uz 3.000 djece. Može li se ubijati ideologija da tako ubijaš ljude? Hamasovci su religiozni i fanatični, ali pogonsko grivo su im potezi Izraela, države u čijoj vladi sjede ljudi kojima životi ne znače ništa. Jedini način da Izrael bude siguran jeste uspostava palestinske države – rekao je Bakotin, ističući osude vladajuće politike iz samog Izraela. Novosti

Izrael i Palestina – povijest sukoba kroz antiratnu glazbu

Iz Ravno do dna ne zauzimaju stranu u vezi rasprave o ratu, ali zato donose popis pjesama koje su tijekom pedesetak godina iz različitih kutova opisivale bliskoistočnu tragediju. Tom su se temom bavili i Leonard Cohen, zatim britanski psihodelični rokeri Colonel Bagshot, pa i Bob Dlyan. Tu su temu obrađivali i bendovi The Human League, Sepultura, španjolski ska punkeri Ska-P, Tricky i Lupe Fiasco.

John Kerry: Nema mira u Izraelu bez palestinske države

Američki državni tajnik John Kerry upozorio je da je ugroženo rješenje izraelsko-palestinskog sukoba s dvije države, te je istaknuo kako SAD ne može ostati postrani dok nasilje i izraelsko naseljavanje riskira potkopavanje mira. U govoru održanom samo nekoliko tjedana prije no što će administracija Baracka Obame predati vlast novoizabranom američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, Kerry je rekao kako Izrael neće “nikada imati istinski mir” s arapskim svijetom ako ne postigne dogovor temeljen na tome da Izraelci i Palestinci žive u svojim državama. Index, Politico