Harari u Zagrebu: umjetna inteligencija kao novi stroj za moć - Monitor.hr
Danas (20:00)

Algoritam zna što misliš – prije nego što ti sam shvatiš

Harari u Zagrebu: umjetna inteligencija kao novi stroj za moć

Yuval Noah Harari u Lisinskom je upozorio da umjetna inteligencija nije prijetnja sama po sebi, nego u kombinaciji s ljudskom glupošću i lošim informacijama. AI, kaže, donosi učinkovitost bez mudrosti i može postati temelj nove globalne dominacije, stvarajući “digitalni kolonijalizam”. Demokracija, po njemu, propada kad nestane razgovora, a povjerenje prelazi s ljudi na algoritme. Ipak, tehnologija nije sudbina: budućnost ovisi o tome hoćemo li AI koristiti kao alat za kontrolu – ili za jačanje ljudske prosudbe i institucija. Netokracija


Slične vijesti

Prekjučer (23:00)

Kad traktori čekaju – a AI preuzima ured

Sam Altman vjeruje da će umjetna inteligencija jednog dana voditi OpenAI

Izvršni direktor OpenAI-a Sam Altman izjavio je kako bi ga bilo sram ako OpenAI ne postane prva velika kompanija kojom upravlja umjetna inteligencija. Smatra da će AI u bliskoj budućnosti moći preuzeti vođenje odjela, a kasnije i cijele tvrtke. Iako priznaje da će AI kratkoročno uništiti mnoge intelektualne poslove, dugoročno očekuje stvaranje novih zanimanja. Dok čeka taj trenutak, Altman mašta o povratku na svoju farmu, traktorima i jednostavnijem životu – barem dok AI ne preuzme i to. Zimo

Ponedjeljak (08:00)

Kad umjetna inteligencija postane gluplja od naših odluka

AI balon napuhan bilijunom dolara – dok Hrvatska propušta vlak za Europu

Vrijednost deset najvećih AI startupa porasla je za gotovo bilijun dolara, unatoč poslovanju s gubicima, što analitičari uspoređuju s dot-com balonom. Ivica Brkljača upozorava da su valuacije „stotinu puta veće od prihoda“, dok profesor Marko Horvat ističe da današnji AI sektor živi od „ekonomije pažnje“ i masovne proizvodnje digitalnog „smeća“. Istodobno, Europa ulaže u „AI tvornice“, a Hrvatska ostaje bez ijednog centra te bez pristupa ključnoj infrastrukturi – na začelju kontinenta koji odlučuje o svojoj tehnološkoj budućnosti. tportal

Nedjelja (00:00)

"A što mislite kako čovjek slaže rečenice?"

Geoffrey Hinton Jonu Stewartu: “AI ne misli kao mi — ali uči kao mozak”

Gostujući kod Jona Stewarta, pionir umjetne inteligencije nobelovac Geoffrey Hinton objašnjava kako AI sustavi zapravo funkcioniraju: imitiraju način na koji neuroni u ljudskom mozgu komuniciraju, jačajući veze koje „pogađaju“ točan odgovor i slabeći one koje griješe. Hinton opisuje kako mreže uče iz uzoraka, prepoznaju odnose i spontano razvijaju nova značenja. U mnogo navrata Steward se hvatao za glavu u nevjerici, a mi smo. Epizoda briljantno otkiva koliko kako AI zapravo funkcionira. Hinton je car! Sat i 38 minuta prođu u trenu. I želite još.

Subota (15:00)

Ne idu pelene u organski otpad

U Njemačkoj kamioni za smeće s umjetnom inteligencijom skeniraju otpad i prijavljuju prekršitelje

Gradske vlasti u njemačkom Reutlingenu opremile su kamione za odvoz smeća kamerama i senzorima koje pokreće umjetna inteligencija, kako bi prepoznale predmete poput plastike ili baterija u kantama za organski otpad. Sustav bilježi fotografije, prikazuje oznake — zelene za ispravno, žute za neispravno — i u slučaju grubih kršenja, kanta se ne prazni, a kućanstvo dobiva dodatnu naplatu ili kaznu od 105 eura. U prvoj fazi udio kontaminiranih kanti pao je s 21% na oko 3%. Index / Welt (Google prijevod)

Petak (17:00)

Kad roboti dobiju plaću, a ljudi otkaz

Geoffrey Hinton upozorava: umjetna inteligencija vodi prema ekonomskoj distopiji

„Kum umjetne inteligencije” Geoffrey Hinton upozorava da tehnološke korporacije svjesno idu prema masovnoj zamjeni ljudskog rada kako bi ostvarile profit. Unatoč golemim ulaganjima, industrija AI-ja zasad ne donosi zaradu, a Hinton smatra da će se ulaganja isplatiti jedino ako ljudi izgube poslove. AI, kaže, može donijeti koristi i povećati produktivnost, no ključni problem je tko će ubirati dobit. Sudbina rada i bogatstva, zaključuje Hinton, ovisit će o načinu na koji društvo odluči organizirati novu ekonomiju. Index

Petak (13:00)

Umjetna inteligencija da, ali samo da nas ne dira

Istraživanje otkriva: Hrvati prihvaćaju AI, ali ga se boje i ne žele učiti koristiti

Novo istraživanje Prizme CPI i Sveučilišta Algebra Bernays pokazuje da 95% Hrvata zna za umjetnu inteligenciju, ali trećina ne želi o njoj učiti. Dok poslovni sektor bilježi rast pozitivnih asocijacija, građani AI najviše povezuju s rizicima poput gubitka privatnosti, dezinformacija i negativnog utjecaja na mentalno zdravlje. Samo 16% građana smatra da AI može u potpunosti zamijeniti čovjeka u korisničkoj podršci, a 70% brine širenje lažnih vijesti. Stručnjaci upozoravaju i na mogućnost “AI balona” te rastuću globalnu polarizaciju u percepciji tehnologije. Netokracija

05.11. (09:00)

Roboti ne kradu poslove – samo ih rade brže

Aghion i kolege: umjetna inteligencija neće uništiti radna mjesta, nego povećati produktivnost

Prema analizi nobelovca Philippea Aghiona i francuskih ekonomista Simona Bunela i Xaviera Jaravela za Project Syndicate, umjetna inteligencija potiče rast produktivnosti i zaposlenosti, a ne njihovo urušavanje. Studije pokazuju da radnici uz AI postaju do 25 % učinkovitiji, posebno oni s nižom početnom produktivnošću. Autori procjenjuju da bi AI mogao godišnje povećavati produktivnost za 0,8–1,3 postotna boda. Umjesto da izravno zamijeni ljude, AI širi opseg poslovanja tvrtki i otvara nova radna mjesta – barem za one koji ga znaju koristiti. tportal

03.11. (00:00)

Tvoj browser sada zna što želiš prije nego što i sam shvatiš

Novi AI preglednici: surfanje bez (suvišnih) klikanja

AI preglednici postaju osobni asistenti koji pretražuju, sažimaju i organiziraju sadržaj umjesto korisnika. ChatGPT Atlas nudi projekte, arhive i Agent Mode; Perplexity Comet kombinira točne odgovore i blokadu oglasa; Kosmik spaja preglednik i vizualni mozak; Dia personalizira iskustvo i pamti navike; a BrowserOS, otvorenog koda, omogućuje da preglednik izvršava zadatke prema tekstualnim uputama. Umjesto klikanja i guglanja, nova generacija “agentnih” preglednika obećava da će misliti – i raditi – umjesto tebe. ZDNET

31.10. (00:00)

Zemlja milijun slonova i jedan veliki čip

ASEAN između Washingtona i Pekinga: Vientiane postaje nova digitalna prijestolnica svijeta

U glavnom gradu Laosa, Vientianeu, održava se sastanak ASEAN-a na kojem se raspravlja o sigurnosti u indo-pacifičkoj regiji, umjetnoj inteligenciji i opskrbnim lancima poluvodiča. Dok SAD i Kina vode globalni “rat za čipove”, jugoistočna Azija pokušava ostati neutralna, gradeći suradnju s obje strane. ASEAN se pozicionira kao most između dva tehnološka bloka kroz digitalne inicijative, zajedničke AI standarde i ulaganja u poluvodičku industriju, potvrđujući svoj status trećeg globalnog pola u doba tehnološke geopolitike. Višeslav Raos za tportal

30.10. (12:00)

Preglednik koji zna sve o tebi – i još ti to naplati

Atlas: OpenAI-jev “super-asistent” koji želi promijeniti način surfanja (i zaraditi na tome)

OpenAI je lansirao Atlas, internetski preglednik koji kombinira klasično surfanje i razgovor s chatbotom GPT-5. Atlas nudi pretraživanje, filtriranje sadržaja i brzi pristup povijesti stranica, ali mnoge funkcije dostupne su samo pretplatnicima. Projekt je dio OpenAI-jeva pokušaja da poveća prihode i prikupi više korisničkih podataka, dok analitičari upozoravaju na rizike za privatnost i visoku cijenu promjene navika korisnika. Atlas bi mogao izazvati Google, no zasad više podsjeća na eksperiment nego na “Google killera”. BBC