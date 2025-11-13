Algoritam zna što misliš – prije nego što ti sam shvatiš

Yuval Noah Harari u Lisinskom je upozorio da umjetna inteligencija nije prijetnja sama po sebi, nego u kombinaciji s ljudskom glupošću i lošim informacijama. AI, kaže, donosi učinkovitost bez mudrosti i može postati temelj nove globalne dominacije, stvarajući “digitalni kolonijalizam”. Demokracija, po njemu, propada kad nestane razgovora, a povjerenje prelazi s ljudi na algoritme. Ipak, tehnologija nije sudbina: budućnost ovisi o tome hoćemo li AI koristiti kao alat za kontrolu – ili za jačanje ljudske prosudbe i institucija. Netokracija