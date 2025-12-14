Kako svi mrze tuđe imperije, ali obožavaju svoje
Harari: Zašto je u redu biti drugačiji i zašto su carstva problem
Poput većine ljudi, verovatno i ti smatraš da su velika carstva i imperije bili nepravični. Sigurno ti ne bi prijalo da moraš da opslužuješ gomilu neznanaca koji te teraju da pereš njihove čarape i da se boriš protiv svojih drugara. Mi ljudi volimo da smo slobodni. Nije fer da narod koji je silan i moćan kinji i maltretira druge slabije narode, da razara njihove gradove, a žitelje odvodi u roblje. Postoji, međutim, izuzetak od ovog pravila. Kad neki narod postane veoma moćan i uspe da zavlada čitavom imperijom, taj narod je ubeđen da je njegovo carstvo potpuno u redu. Loše je kad tuđinci nama naređuju šta da radimo, ali je super kad mi drugima naređujemo. Isto se tako ponaša dečak kojeg frustrira kad ga u školi maltretiraju stariji učenici, ali zato smatra da je u redu kad on kinji drugu decu i ponaša se kao siledžija – odlomak iz knjige za djecu Yuvala Noaha Hararija donosi Peščanik.