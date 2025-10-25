Pamet nam je došla glave
Yuval Noah Harari u Zagrebu: algoritmi su novi urednici svijeta
U prepunom Lisinskom, Yuval Noah Harari održao je predavanje o civilizaciji koja gubi sposobnost razlikovanja istine od „informacijskog otpada“. Upozorio je da povjerenje nestaje iz ljudskih institucija i seli se u algoritme, dok demokracija slabi jer ljudi više ne znaju razgovarati. AI, tvrdi, postaje novi gospodin jezika, kulture i financija, a najveća prijetnja nisu migranti, nego „digitalni imigranti“. Unatoč svemu, Harari vjeruje da nas može spasiti samo – ljudskost: sposobnost osjećanja, suosjećanja i mudrosti umjesto gole inteligencije. Gea Vlahović za tportal. Osvrt ima i Večernji