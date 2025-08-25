Ali i dalje imaju safe zonu

Tablica koju je objavio portal Statista nakon nedavnih parlamentarnih izbora u Nizozemskoj pokazuje koliko se Europa u razdoblju migrantskih valova, terorizma, pandemije covida-19, ruske agresije na Ukrajinu te sukoba u Gazi politički nagnula udesno. Zbog svega toga, neke zemlje članice EU-a smatraju se “leglima desnog ekstremizma”. Politički analitičar Davor Gjenero često spominje stranke “izvan ustavnog lȗka” među kojima se, kaže, nalaze i krajnje desne i krajnje lijeve, poput Radničke fronte na lijevoj strani, dok su na desnom spektru Most, Domovinski pokret, Suverenisti i druge, manje stranke. Kao “najdesniju” stranku u povijesti Hrvatske spominje HSP devedesetih, koja nije bila toliko radikalna kao recimo danas. U Hrvatskoj je zamah krajnje desnice do sada sprečavao ili amortizirao HDZ, pokrivajući golemi politički prostor od centra nadesno. No, također primjećuje kako i krajnja desnica postane pitoma kad dođe na vlast, što se pokazalo na primjeru talijanske premijerke Meloni pa i Geerta Wildersa, koji će morati smanjiti retoriku ako će htjeti podršku drugih stranaka u koaliranju za nizozemsku vladu. N1