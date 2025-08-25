Ali i dalje imaju safe zonu
HDZ reže rep desnici: ZDS ostaje samo za Thompsona
Plenković je, tvrde u Nacionalu, naredio Jandrokoviću i Božinoviću da sankcioniraju uporabu pozdrava „Za dom spremni” izvan Thompsonovih koncerata, čime HDZ pokušava stati na kraj koketiranju s ekstremnom desnicom. Braniteljske udruge, pod snažnim utjecajem HDZ-a, prvi put javno kritiziraju pretjerano isticanje HOS-a i ZDS-a. Stranka nastoji vratiti imidž desnog centra i povući crtu prema ustaštvu, dok analitičari tvrde da je riječ i o manevru za preuzimanje glasača Domovinskog pokreta i Mosta, uz moguće novo preslagivanje Vlade na jesen.