HDZ reže rep desnici: ZDS ostaje samo za Thompsona - Monitor.hr
Danas (08:00)

Ali i dalje imaju safe zonu

HDZ reže rep desnici: ZDS ostaje samo za Thompsona

Plenković je, tvrde u Nacionalu, naredio Jandrokoviću i Božinoviću da sankcioniraju uporabu pozdrava „Za dom spremni” izvan Thompsonovih koncerata, čime HDZ pokušava stati na kraj koketiranju s ekstremnom desnicom. Braniteljske udruge, pod snažnim utjecajem HDZ-a, prvi put javno kritiziraju pretjerano isticanje HOS-a i ZDS-a. Stranka nastoji vratiti imidž desnog centra i povući crtu prema ustaštvu, dok analitičari tvrde da je riječ i o manevru za preuzimanje glasača Domovinskog pokreta i Mosta, uz moguće novo preslagivanje Vlade na jesen.


Slične vijesti

17.12.2024. (07:00)

Mangupi vam kvare dete

Što radikalni desni pokreti pružaju mladima? Promjene koje oblikuju budućnost Europe

U knjizi “Living Right” Angieszka Pasieka istražuje što mladi traže i nalaze u krajnje desnim pokretima, piše Domagoj Juričić za Ideje. Iako zanemaruje utjecaj društvenih mreža, knjiga je ozbiljan poziv na refleksiju o snazi radikalnog nacionalizma među mladima. Ipak, njezinu neutralnost i suzdržanost pri vrednovanju određenih radikalnih ideja čitatelj koji dolazi s moralnim otporom prema desničarskom ekstremizmu može protumačiti kao manjak kritičkog stava i – slabost. Iako je Living Right izuzetno vrijedna analiza koja otkriva slojeve suvremenih radikalnih pokreta, knjizi se može zamjeriti što izostaje dublja analiza uloge digitalnih platformi u širenju krajnje desnih ideologija. Iako Pasieka spominje internetske interakcije i važnost društvenih mreža u povezivanju aktivista, nedovoljno se bavi digitalnim prostorom kao ključnim mjestom gdje se desničarska ideologija prenosi i razvija među mladima.

03.12.2024. (13:00)

Nacionalizam, korupcija i vražji TikTok – zvuči poznato?

Desni ekstremizam i populizam: rastući trend u jugoistočnoj Europi

Njemački list Rheinische Post analizira uspon desno-radikalnih ideologija u jugoistočnoj Europi, uključujući neočekivani uspjeh proruskog nacionalista Calina Georgescua u Rumunjskoj. Nacionalističke poruke sve više odjekuju regijom, obilježenom emigracijom, posljedicama ratova i političkom transformacijom. List ističe veličanje ratnih zločinaca, klerikalni konzervativizam i glorifikaciju autokratskih režima. Primjeri iz Hrvatske, Srbije i Mađarske pokazuju kako nacionalističke ideje postaju dio političkog mainstreama, dok ekstremisti koriste društvene mreže za širenje utjecaja. DW

17.01.2024. (15:00)

Tako su i Nietzschea pogrešno tumačili...

Najgora riječ 2023. u Njemačkoj je „remigracija“, a popularizirali su je ekstremni desničari

Sociolozi pojam „remigracija” promatraju kao fenomen kada se ljudi vraćaju u svoju zemlju podrijetla nakon što su određeno razdoblje života proveli u inozemstvu. Ovo se može dogoditi kao odgovor na promjenu lokalnih političkih prilika, na primjer kada završi rat ili kada režim bude smijenjen. Remigracija može biti i prisilna, odnosno rezultat deportacije ili protjerivanja. Izvorno pojam “remigracija” ne znači: državno kontroliran proces u kome se pojedinci istrgnu iz svog uobičajenog okruženja protiv njihove volje, čak i silom, kako bi bili izbačeni iz zemlje. A upravo to traže desni ekstremisti, koji su u studenom tajno raspravljali o takvim planovima. DW… rasprava dolazi u jeku sve veće popularnosti AfD-a, ultradesničarske stranke u Njemačkoj, koja bi mogla doći i na vlast.

27.12.2023. (20:00)

Zato je važna povijest, da se od nje nešto nauči

Ekstremna desnica u Njemačkoj kupuje zemljišta i stvara zasebne zajednice koje bi bile neovisne o državi

Vlasti i nevladine organizacije koje prate krajnje desničarske skupine kažu da članovi pokreta Reichsbürger, koji odbacuju njemačku državu kakva je stvorena nakon 1945., ciljano pokušavaju uspostaviti paralelna društva i infiltrirati se u postojeće strukture, uključujući škole, klubove i javne urede. Desničarske skupine kupuju kuće, ugostiteljske objekte i poljoprivredna imanja koja je teško prodati, a potom ih koriste za sve – od životnog prostora do rodilišta, sportskih dvorana i mjesta za zabave. Kao svoje ekspanzionističke ciljeve navodi stjecanje onog što naziva “nacionalnim teritorijem”, i to kupnjom zemlje i nekretnina. Njemačke vlasti koriste izraz Reichsbürger (građani carstva) kao krovni naziv za krajnje desničarske skupine koje odbacuju Saveznu Republiku Njemačku i imaju za cilj svrgavanje vlade. Index

09.12.2023. (13:00)

I oni se utope negdje u centru

Ekstremna desnica “preuzima” Europu, pandan u Hrvatskoj Domovinski pokret, Most i Suverenisti

Tablica koju je objavio portal Statista nakon nedavnih parlamentarnih izbora u Nizozemskoj pokazuje koliko se Europa u razdoblju migrantskih valova, terorizma, pandemije covida-19, ruske agresije na Ukrajinu te sukoba u Gazi politički nagnula udesno. Zbog svega toga, neke zemlje članice EU-a smatraju se “leglima desnog ekstremizma”. Politički analitičar Davor Gjenero često spominje stranke “izvan ustavnog lȗka” među kojima se, kaže, nalaze i krajnje desne i krajnje lijeve, poput Radničke fronte na lijevoj strani, dok su na desnom spektru Most, Domovinski pokret, Suverenisti i druge, manje stranke. Kao “najdesniju” stranku u povijesti Hrvatske spominje HSP devedesetih, koja nije bila toliko radikalna kao recimo danas. U Hrvatskoj je zamah krajnje desnice do sada sprečavao ili amortizirao HDZ, pokrivajući golemi politički prostor od centra nadesno. No, također primjećuje kako i krajnja desnica postane pitoma kad dođe na vlast, što se pokazalo na primjeru talijanske premijerke Meloni pa i Geerta Wildersa, koji će morati smanjiti retoriku ako će htjeti podršku drugih stranaka u koaliranju za nizozemsku vladu. N1

01.12.2023. (21:00)

Strah stvara predrasude, predrasude stvaraju mržnju

Europa skreće udesno, a to bi moglo dovesti do novih sukoba

Nakon šokantne izborne pobjede radikalnog desničara u Nizozemskoj, europske elite nervozno skeniraju politički krajolik u potrazi za nagovještajima bliske budućnosti – svi se pitaju ima li neki novi kandidat krajnje desnice šanse na izborima. Ono što mogu vidjeti dovoljno je da izazove jezu na kralježnici svakog političara centra koji voli EU: u gotovo desetak europskih zemalja, uključujući Francusku i Njemačku, tvrdokorne antiimigracijske stranke, neke od njih ekstremnije od Wildersa, trenutno vode u anketama, ili su na drugom mjestu i dišu za vratom vodećoj opciji. Ekstremna desnica pokušava stvoriti “civilizacijsko pitanje” oko borbe protiv diskriminacije, a prijetnja terorizma i njegov učinak na birače također guraju prema rubu glavne stranke. Jutarnji, Politico

24.11.2023. (21:00)

Ako ne znaš raspravljati, radije šuti

Kako europski ekstremni desničari pokušavaju zastrašiti i ušutkati novinare

Studije slučajeva iz Njemačke, Austrije, Španjolske i Hrvatske otkrivaju obrazac koji ekstremna desnica koristi u pokušaju da zastraši kritične novinare i medije. Redom se radi o napadima koje ohrabruju i potiču političari koji su u pandemiji Covida-19 prepoznali priliku za okrupnjivanje biračke baze plasirajući netočne, neutemeljene i manipulativne tvrdnje odnosno zavjereničke narative u javni prostor. Kad im se upute konkretna pitanja o njihovim dezinformirajućim tvrdnjama, odgovaraju izbjegavajući argumentiranu raspravu te usmjeravajući bijes svojih pristaša prema novinarima koji propituju njihove motive i namjere. Cilj takvog postupanja je izazvati strah i nelagodu te obeshrabriti buduće kritičko propitivanje njihovih neutemeljenih i manipulativnih teza. U istu se svrhu u pojedinim državama, među kojima prednjači upravo Hrvatska, koriste i tzv. SLAPP tužbe (tj. strateške tužbe protiv javne participacije), koje služe pokušajima da se novinare i medije iscrpi dugotrajnim pravosudnim postupcima. Faktograf

21.02.2020. (10:30)

Desni terorizam

Ekstremni desničari u Njemačkoj su pobili puno više ljudi nego islamisti

Vezano uz vijest o nasilju u njemačkom gradu Hanauu: Prema podacima njemačke obavještajne agencije, ekstremno desni teroristi počinili su čak 10.105 nasilnih zločina u prošlom desetljeću, kao i 83 ubojstva od 1990. do danas. U usporedbi s tim, islamistički teroristi ubili su 17 ljudi u istom razdoblju – četiri puta manje od ekstremnih desničara. Index

12.05.2019. (14:30)

Ekstremni pupoljci svibanjski

Krajnja desnica osvojit će dvostruko više mjesta na izborima za euro-parlament

Stranke krajnje desnice udvostručit će broj mjesta na izborima za Europski parlament sa sadašnjih 37 na vjerojatno 67 mjesta. U grupaciji Europa nacija i sloboda su austrijska Slobodarska stranka i Nacionalni pokret Marine Le Pen u Francuskoj. Mjesta u euro-parlamentu će gubiti konzervativne i socijaldemokratske stranke. Izbori su 23. i 26. svibnja. al Jazeera

03.05.2019. (16:55)

Facebook zabranio profile ekstremnih desničara, među njima i čovjek poznat po promoviranju sumanutih teorija zavjere