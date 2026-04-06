Sad kad tom modelu fotića na Njuškalu skoči cijena...

NASA ulazi u završnu fazu priprema za misiju Artemis II, koja će 2. travnja u 00:24 (po hrvatskom vremenu) poslati četvero astronauta na put oko Mjeseca. Prvi je to ljudski let prema našem satelitu nakon više od 50 godina. Posada u kapsuli Orion, koju nosi moćna SLS raketa, provest će deset dana u svemiru, dosegnuvši udaljenost od 400.000 kilometara. Iako misija ne uključuje slijetanje, ključna je za testiranje sustava prije planiranog povratka na površinu Mjeseca 2028. godine. Vremenska prognoza je povoljna (80%), a sigurnost posade ostaje apsolutni prioritet. tportal

Nakon što sat u svemirskom centru Kennedy odbroji do nule, misija Artemis II započet će seriju obaranja rekorda u stvarnom vremenu. Prvi na redu je rekord u postignutoj visini za žene. Aktualni rekord od 1.400,7 km, koji su u rujnu 2024. postavile Anna Menon i Sarah Gillis , vjerojatno će biti srušen već u prvim satima leta. Time će stručnjakinja misije Christina Koch osigurati svoju treću titulu u Guinnessovoj knjizi rekorda, uz već postojeće naslove za prvu isključivo žensku svemirsku šetnju te najduži boravak žene u svemiru. Bug

Povratak na Mjesec znači ostati na Mjesecu. Vodeće svemirske agencije žele prvo male baze, kasnije veće baze i u idućem desetljeću permanentno prisustvo ljudi na našem prirodnom satelitu. Ako se ne spuste 2028., onda će sigurno 2029. godine. Kina će to sigurno napraviti do kraja desetljeća. Mjesec je odskočna daska – potrebno je razviti tehnologiju za puno teže stvari poput Marsa – kazao je Ante Radonić za HRT