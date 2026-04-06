Sad kad tom modelu fotića na Njuškalu skoči cijena...

“Hello World”: Kako je snimljena nova ikona Svemira
Legendarni Nikon D5 opravdao je povjerenje na misiji Artemis II snimivši fotografiju “Hello World” – noćni pandan slavnom “Blue Marbleu“. Zapovjednik Reid Wiseman zabilježio je Zemlju osvijetljenu mjesečinom uz nevjerojatan prizor dviju polarnih svjetlosti i zodijačke svjetlosti. Korišten je ISO 51.200 uz ekspoziciju od 1/4 s, što potvrđuje vrhunske low-light sposobnosti ovog desetljeće starog modela. Fotografija je na Zemlju poslana laserskim sustavom O2O brzinom do 260 Mbps. Dok Artemis II hita prema tamnoj strani Mjeseca, Nikonovi sustavi (uključujući i novi Z9) spremni su za povijesno dokumentiranje dosad neviđenih kratera. Red Shark, BBC