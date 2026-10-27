Ne pomaže ni helikopter

Srbija izlazi na prijevremene parlamentarne izbore na kojima se za 250 mjesta natječe 18 lista. Najveći izazov vlastima predstavlja Studentska lista, nastala nakon tragedije u Novom Sadu, koja prema pojedinim anketama vodi ili je izjednačena s Vučićevim SNS-om. Ključ uspjeha ovisit će o odazivu birača, dok oporba u slučaju izbornih nepravilnosti najavljuje miran otpor i blokade. Index Atmosferu uoči izbora obilježavaju visoke napetosti: od botovskih napada na neovisni portal Nova.rs i uhićenja analitičara Dejana Lučića, do osnivanja akademskog pozivnog centra za žrtve represije. Dok analitičari upozoravaju na mogućnost dvostrukog proglašenja pobjede, nereda ili blokada, više od 16.000 promatrača pratit će tijek glasanja na 8210 biračkih mjesta. HRT

Otvorena su birališta, od ranog jutra redovi (Index)