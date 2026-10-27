Ne pomaže ni helikopter
Hibridna kampanja studentskog pokreta nadmašila potpunu medijsku kontrolu vlasti u Srbiji
Srbijanski predsjednik Vučić u izbornoj je kampanji dominirao s više od 78% televizijskog prostora i desecima gostovanja, dok je režimski Informer vodio oštru diskreditaciju oporbe. Unatoč medijskoj blokadi na nacionalnim frekvencijama, Studentska je lista ostvarila pobjedu spajanjem društvenih mreža i terenskog rada. Dominacijom na Instagramu, znatnim ulaganjima u digitalne oglase te izravnim obilaskom ruralnih krajeva pješice i biciklima, studenti su uspješno mobilizirali birače. Nakon izbornog preokreta započele su ostavke u javnim medijima, dok studenti umjesto revanšizma i linča pozivaju na uvođenje vladavine prava i medijske odgovornosti. tportal
- Fokus buduće vlasti je na depolitizaciji pravosuđa i osnivanju posebne tužiteljske policije, uz otkaze i lustraciju službenika povezanih s kriminalom i represijom. Plan predviđa zakon o podrijetlu imovine, otvaranje tajnih državnih ugovora te oslobađanje medija i REM-a od političkog pritiska.
- U društvenom sektoru studenti najavljuju besplatne udžbenike, sigurnije ugovore o radu, povoljno stanovanje za mlade obitelji te poticaje za zdravstvo i domaće poduzetništvo, čime žele sustavno promijeniti način upravljanja državom. (tportal)