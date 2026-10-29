Prevaspitavanje uživo

Na izborima u Srbiji bilježi se iznimno velika izlaznost, što prema procjenama stručnjaka i oporbe nagovještava potencijalni pad režima Aleksandra Vučića. Oporbeni krugovi i sociolozi ističu da visoki odaziv znatno smanjuje Vučićeve šanse za pobjedu, čak i uz izborne malverzacije. Prorežimski mediji već izvještavaju o nepravilnostima, što se tumači kao priprema terena za nepriznavanje rezultata. Analitičari upozoravaju da bi Vučić, u pokušaju da izbjegne predaju vlasti i potencijalni kazneni progon, mogao izazvati nerede, proglasiti izvanredno stanje ili izlaz izlaziti potražiti u bijegu u inozemstvo. Jutarnji
- Index navodi deset razloga zašto bi bilo dobro da Vučić napokon ode: od pada nadstrešnice u Novom Sadu kao simbola korupcije, sprege vlasti s kriminalom, uništenja medijskih sloboda, kontrole izbora te odbijanja suočavanja s ratnom prošlošću i zaštite ratnih zločinaca. Istaknuti su i jak ruski utjecaj, pritisci na oporbu te urušavanje neovisnosti institucija. Na kraju, navodi se i prozačan razlog: na vlasti je već više od desetljeća, pa je sistematski okupirao državu i prosto – predugo vlada.
- Do 12 sati glasalo 34,55 posto upisanih birača, do 16 sati čak 56,4 posto, prvi preliminarni rezultati očekuju se do 22 sata (Nacional) ,nositelj Studentske liste: “Danas ćemo legitimno izabrati novu vlast u Srbiji”, na pojedinim biračkim mjestima zabilježeni incidenti, došlo je do fizičkog sukoba ispred pizzerije, navodno uznemiravali i Vučićevu majku (Index, tportal)
- Analitičar Žarko Puhovski ističe da rekordna izlaznost izravno smanjuje šanse Aleksandra Vučića jer je njegov birački bazen fiksiran. Pad režima smatra ključnim za Srbiju koju je Vučić, prema njegovim riječima, potpuno primitivizirao, iako ne očekuje znatnije promjene u vanjskoj politici prema susjedima (Jutarnji)
- Nedim Sejdinović, novinar iz Novog Sada: Atmosfera je svečana, ispunjena ogromnim optimizmom, ali i velikom dozom opreza. Naprednjaci će pokušati da kradu, u to ne treba sumnjati, ali im je prostor za manipulacije sada znatno sužen (H-alter)
- Vučić zabranio da N1 prati izbore u njegovom stožeru: Na udaru i drugi mediji koje ne kontrolira (N1)
- Brojna vozila Žandarmerije okupirala Beograd, u dijelu grada isključena rasvjeta, šef delegacije EU: ‘Zabrinut sam‘ (Jutarnji)