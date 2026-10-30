Lako je srušiti ,sad treba sastaviti sve otpočetka

Nakon izbornog poraza Aleksandra Vučića i pobjede Studentske liste, Srbija prolazi kroz velike političke napetosti. Građani su upali u prostorije televizije Informer te gađali jajima televiziju Pink. Dok vlasnik Informera tvrdi da se radilo o nasilju, majka žrtve iz Novog Sada navodi da je prosvjed bio namješten s provokatorima. Studenti traže ostavke vodstva RTS-a, uvođenje privremene uprave i depolitizaciju medija, dok direktorica RTS-a odbija ostavku. Pobjedu studenata pohvalili su beogradski nadbiskup i povjesničar Timothy Snyder, dok Vučić najavljuje da će se SNS sam organizirati ako ih institucije ne zaštite. Index, tportal

Povjesničar Milivoj Bešlin ističe da je iznimno uvjerljiva pobjeda Studentske liste prisilila Vučića na priznavanje poraza. Unatoč Vučićevoj opasnoj “šešeljevskoj” retorici i prijetnjama samoorganiziranjem, Bešlin smatra da je stvarna opasnost od njegovog režima prošla .

. Nova vlast najavljuje borbu protiv podivljale korupcije, kriminala i sprege države s mafijom – što je i dovelo do tragedije u Novom Sadu – te najavljuje lustraciju i kazneni progon. Iako je pokret heterogen i okuplja i ljevicu i desnicu, široki narodni legitimitet olakšat će izgradnju razorenih institucija. (Jutarnji)

Studenti t raže ostavke vodstva RTS-a i uvođenje privremene uprave (Index)

i uvođenje privremene uprave (Index) Vučić održao dosta ratoboran govor: Ako se ovo nastavi, sami ćemo se organizirati, nad našom strankom se vrši revolucionarni teror (Index)