Lako je srušiti ,sad treba sastaviti sve otpočetka
Smjena generacije tlačitelja: Kad “sitne ribe” otjeraju morskog psa, na redu je parlament
Nakon izborne pobjede Studentske liste u Srbiji, stvoren je institucionalni vakuum jer dosadašnja vlast opstruira mirnu tranziciju. Građani zahtijevaju brzu kaznenu odgovornost, oduzimanje nelegalno stečene imovine i lustraciju režimskih kadrova. Dok predstavnici bivše vlasti i odani im mediji odbijaju prihvatiti poraz, oporba poziva na hitno proglašenje konačnih rezultata i konstituiranje parlamenta. Analitičari ističu da je politizirane institucije, medijska glasila poput TV Informera i rukovodstvo RTS-a moguće zakonski rasformirati čim nova vlast preuzme poluge upravljanja državom, naglašavajući da nova politička snaga nema dugova prema starom režimu. DW
- Faktograf piše kako se kalila pobjednička studentska lista: Pokret je izbjegao isticanje pojedinačnog vođe, djelujući kroz više od 90 fakultetskih plenuma i zborove građana. Demokratskim procesom, uz stroge kriterije i veto, sastavili su listu stručnjaka koji su se obvezali na provođenje reformi. Pri formiranju nove Vlade inzistirat će se isključivo na stručnosti i integritetu umjesto stranačkih privilegija, dok će plenumi i zborovi nastaviti kontrolirati rad zastupnika i očuvati moć u rukama naroda.