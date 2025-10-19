Hobiji u kojima bogati uživaju, a oni iz srednje klase zarađuju na njima - Monitor.hr
Kad hobi mora platiti sam sebe

Hobiji u kojima bogati uživaju, a oni iz srednje klase zarađuju na njima

Tekst Veg Out Maga istražuje kako iste aktivnosti različito izgledaju ovisno o financijskom statusu. Bogati u hobijima poput vrtlarenja, kuhanja, glazbe, fotografije, pisanja ili sporta pronalaze odmor i samorealizaciju, dok ih pripadnici srednje klase često pretvaraju u dodatni izvor prihoda. Od prodaje rajčica i sviranja na vjenčanjima do freelance pisanja i fotografiranja – granica između razonode i posla postaje sve tanja. Zaključak: bogati mogu odvojiti užitak od zarade, dok srednja klasa često mora spojiti jedno i drugo da bi preživjela.


