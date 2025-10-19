Kad hobi mora platiti sam sebe

Ja sam se do prije mjesec dana bavio održivim razvojem i sungazingom, al onda mi je suša uništila kupus pa više nisam mogao raditi domaće kapi za oči. Imam bosiljak, imam trputac, ali bez kupusa to ne vrijedi. A o ovim kupovnim glupostima ne želim ni pričati, to je blagi užas. Što da kažem, bio sam očajan, ali onda sam slučajno na Youtubeu naletio na video o nosefistingu. Prva je lekcija tečaja bila besplatna, a napredak je bio očit. Do tada sam samo mogao ugurati mali prst u desnu nosnicu do prvog članka, a nakon nje palac – doduše, isto do prvog članka, ali potpuno bez krvarenja.

Mali je problem što puni tečaj košta 399€, ali kritike su dobre, ljudi pišu da su uspjeli ugurati oba palca u nos. Srećom, urodio mi je paradajz pa sam uspio prodajom namaknuti već više od pola iznosa. A ako Bog da i na jesen bude jabuka, upisat ću napredni tečaj. Jest da košta 999€, ali nudi se doživotni pristup video materijalima, a u slučaju da ne uspijem ugurati obje šake u nos, refundirat će mi se 30%. Mislim da je to u redu, a i pokazatelj da se radi o nečemu ozbiljnom – kaže jedan forumaš na temi gdje pričaju o hobijima. Kreativni kutak