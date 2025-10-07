Tko kaže, nekima su prerasli u posao
Zašto su hobiji nestali iz naših života?
U suvremenom svijetu, manje ljudi njeguje hobi radi osobnog zadovoljstva. Glavni krivci su tehnologija (pametni telefoni, društvene mreže) koja smanjuje pažnju i zamjenjuje dosadu stalnom stimulacijom, te ubrzani životni ritam i financijski pritisci. Sveprisutna je i kultura pretvaranja hobija u zaradu, što im oduzima izvornu svrhu – čistu radost i opuštanje. Ljudi često pod ‘hobi’ podvode nužne aktivnosti poput kuhanja. Unatoč tim trendovima, hobiji su ključni za mentalno zdravlje, smanjenje stresa i kvalitetu života, nudeći izražavanje i učenje izvan okvira rada. Njihova sudbina poziv je na promišljanje kako vratiti vrijednost ispunjavajućim aktivnostima – kažu na Forumu, a u raspravi pojedini forumaši otkrivaju čime se sve bave u slobodno vrijeme.