Hrvati u 10 godina udvostručili svoje bogatstvo - Monitor.hr
Danas (11:00)

Toliko su rasle i nekretnine

Hrvati u 10 godina udvostručili svoje bogatstvo

Prosječna financijska imovina po stanovniku povećana je s oko 13.000 eura u 2015. na približno 27.000 eura po stanovniku u 2024., što svjedoči o snažnom ekonomskom rastu i širenju financijskih portfelja kućanstava, prema Allianzovim redovitim izvješćima o izvješća o globalnom bogatstvu. Samo u prošloj godini bruto financijska imovina hrvatskih kućanstava porasla je za 9,9 posto. S neto financijskom imovinom u 2024. godini od 19.950 eura po stanovniku, Hrvatska se nalazi na 31. mjestu na Allianzovoj globalnoj ljestvici najbogatijih zemalja. Poslovni


Slične vijesti

05.07.2023. (20:00)

Samo keš

4.100 građana Hrvatske posjeduje financijsku imovinu između jednog i 20 milijuna dolara, a tisuću njih preko 20 milijuna

Nešto manje od 20 tisuća građana Hrvatske posjeduje financijsku imovinu u vrijednosti između 250 tisuća i milijun dolara. Financijsko bogatstvo u Hrvatskoj raslo je u razdoblju od 2017. do kraja 2022. po godišnjoj stopi od 7,1 posto te je dosegnulo približno sto milijardi dolara, a očekuje se da će od kraja 2022. do 2027. rasti po godišnjoj stopi od otprilike 5,9 posto. Financijsko bogatstvo ne uključuje tzv. realnu imovinu, odnosno nekretnine, trajna dobra široke potrošnje kao što su automobili i brodovi, ni nemonetarno zlato ili druge plemenite kovine. Novi list

12.10.2022. (18:00)

Šu, šu, svi već šuškaju o tom

Britanska kraljica skrivala je od javnosti privatno bogatstvo i kupovala dionice preko fiktivne tvrtke

Kraljica Elizabeta II i princ Philip

Britanski povjerenik za transparentnost i informiranje zaprijetio je pravnim postupkom pojedincima iz Ministarstva za poslovanje, energiju i industrijsku strategiju koji već dvije odbijaju predati dokumente koji bi mogli otkriti kako je pokojna kraljica Elizabeta II. od javnosti skrivala dio svog privatnog bogatstva. Sada im je postavljen rok do kraja listopada do kada moraju odgovoriti na zahtjev za slobodom informacija ili će se suočiti sa sudskim postupkom. Dokumenti bi, smatraju dobro upućeni, mogli otkriti kako je pokojna kraljica koristila tajni financijski instrument kako bi od javnosti sakrila dionice u tvrtkama koje je posjedovala. Koliko je zapravo bilo njezino osobno bogatstvo i kolika su bila njezina ulaganja nikada nije otkriveno javnosti. Nagađalo se kako je riječ o nekoliko stotina milijuna funti. Još je prošle godine britanski Guardian otkrio kako je kraljica uspješno lobirala kod vlade da izmijene predloženi zakon kako bi spriječila da njezini udjeli u dionicama budu otkriveni javnosti. Tportal

30.09.2020. (00:30)

Pa, baš super - neću imati 100 kuna u novčaniku nego 108

Hrvati će 2024. biti bogatiji za 8%

Osobno bogatstvo u Hrvatskoj porast će za sedam do osam posto do 2024. godine, što je veća stopa rasta nego u središnjoj i istočnoj Europi, balkanskim zemljama i Rusiji te puno brže od svjetskih prosjeka, objavila je tvrtka Boston Consulting Group (BCG) u novoj analizi o globalnom bogatstvu. Hrvatsko osobno bogatstvo je prilično ravnomjerno raspoređeno – većina imovine (tri četvrtine) je u rukama osoba koje posjeduju manje od 250.000 dolara. U proteklih 20 godina na svjetskoj se razini osobno financijsko bogatstvo gotovo utrostručilo, s 80 bilijuna američkih dolara ostvarenih 1999. godine, na 226 bilijuna dolara na kraju 2019. godine. Tportal