Toliko su rasle i nekretnine
Hrvati u 10 godina udvostručili svoje bogatstvo
Prosječna financijska imovina po stanovniku povećana je s oko 13.000 eura u 2015. na približno 27.000 eura po stanovniku u 2024., što svjedoči o snažnom ekonomskom rastu i širenju financijskih portfelja kućanstava, prema Allianzovim redovitim izvješćima o izvješća o globalnom bogatstvu. Samo u prošloj godini bruto financijska imovina hrvatskih kućanstava porasla je za 9,9 posto. S neto financijskom imovinom u 2024. godini od 19.950 eura po stanovniku, Hrvatska se nalazi na 31. mjestu na Allianzovoj globalnoj ljestvici najbogatijih zemalja.