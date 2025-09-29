Toliko su rasle i nekretnine

Britanski povjerenik za transparentnost i informiranje zaprijetio je pravnim postupkom pojedincima iz Ministarstva za poslovanje, energiju i industrijsku strategiju koji već dvije odbijaju predati dokumente koji bi mogli otkriti kako je pokojna kraljica Elizabeta II. od javnosti skrivala dio svog privatnog bogatstva. Sada im je postavljen rok do kraja listopada do kada moraju odgovoriti na zahtjev za slobodom informacija ili će se suočiti sa sudskim postupkom. Dokumenti bi, smatraju dobro upućeni, mogli otkriti kako je pokojna kraljica koristila tajni financijski instrument kako bi od javnosti sakrila dionice u tvrtkama koje je posjedovala. Koliko je zapravo bilo njezino osobno bogatstvo i kolika su bila njezina ulaganja nikada nije otkriveno javnosti. Nagađalo se kako je riječ o nekoliko stotina milijuna funti. Još je prošle godine britanski Guardian otkrio kako je kraljica uspješno lobirala kod vlade da izmijene predloženi zakon kako bi spriječila da njezini udjeli u dionicama budu otkriveni javnosti. Tportal