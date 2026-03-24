Danas (07:00)

Prvo ih privući, a zatim ne pustiti

Hrvatska kao destinacija za digitalne nomade: ekonomska prilika i izazovi

Hrvatska je među prvim europskim državama koje su zakonski regulirale boravak digitalnih nomada, omogućujući im legalan boravak, rad za strane poslodavce i porezne pogodnosti. Nomadi mogu boraviti do 18 mjeseci uz mogućnost produljenja, a moraju dokazati rad za inozemne klijente i minimalna primanja. Država time potiče potrošnju izvan turističke sezone i privlači IT i startup stručnjake. Iako digitalni nomadi donose značajnu lokalnu potrošnju i stabilne prihode, pojavljuju se i negativni učinci poput rasta cijena najma i digitalne gentrifikacije. Hrvatska je konkurentna zbog sigurnosti, klime i poreznih pogodnosti, ali ograničeni boravak nije izravan put do stalnog. Bug


Slične vijesti

23.04.2025. (08:17)

Digitalni nomadi sada mogu u Hrvatskoj ostati i do tri godine

07.02.2025. (12:00)

Sunce, more, otoci, utičnica i Wi-Fi

Poslovni turizam: Hrvatska ima dobre uvjete za one koji žele uživati i raditi

Workation, neologizam od engleskih riječi work (rad) i vacation (odmor), omogućuje zaposlenicima kombiniranje poslovnih obaveza i odmora. Ljudi koji žive i rade na ovaj način nazivaju se digitalnim nomadima. Imaju poslove za koje im obično trebaju samo laptop, pametni telefon i internet – to mogu primjerice biti blogeri, dizajneri ili informatičari. Sve više turističkih agencija također reagira na rastući interes. Njemačka turistička tvrtka TUI izradila je Workation Index, u kojem ocjenjuje zemlje koje su posebno pogodne za rad u 2024. godini. Među važnim kriterijima su, primjerice, široko rasprostranjena internetska infrastruktura, potreba za vizom za njemačke državljane i mjesečne stanarine. Hrvatska se nalazi na visokom četvrtom mjestu, iza Portugala, Danske i Malte, a ispred Bugarske, Španjolske i Rumunjske. Za Hrvatsku se kao posebna prednost navodi niska cijena brzog interneta. DW

05.02.2025. (17:00)

Jeftino nomadstvo? Ovisi koliko vam je debeli novčanik

Europske digitalne nomadske vize s najnižim financijskim uvjetima

Financijski zahtjevi za digitalne nomadske vize u Europi znatno variraju. Island i Estonija traže visoke prihode (7.075 € i 4.500 € mjesečno), dok su Finska (1.220 €), Crna Gora (1.400 €) i Albanija (816 €) među najpristupačnijima. Hrvatska se nalazi u srednjem rangu s 2.870 €, ali nudi porezne olakšice. Španjolska je podigla prag na 2.762 €, dok Rumunjska traži 3.950 €, ali oslobađa nomade od poreza. Najpovoljnija opcija? Albanija – ako vam ne smeta produžavati boravak svakih 12 mjeseci. Lider

10.05.2024. (20:00)

Oni putuju i rade

U Hrvatskoj je 700 digitalnih nomada, najviše iz Rusije i Ukrajine

Prije nešto više od tri godine, Hrvatska se uvrstila na listu zemalja koje izdaju vize digitalnim nomadima. Ovu vrstu vize trenutno nudi dvadesetak zemalja u svijetu. Prema procjenama, više od 17 milijuna Amerikanaca živi i radi kao digitalni nomadi. Vlade ovih 20 zemalja, u odobravanju viza digitalnim nomadima vidjele su priliku u dodatnim prihodima jer se očekuje da digitalni nomadi imaju natprosječne prihode te da će novac trošiti baš u njihovoj državi i time jačati lokalnu ekonomiju. U Hrvatskoj je 700 digitalnih nomada, a najveći broj trenutno je iz Rusije i Ukrajine. Na popisu su još i nomadi iz Bjelorusije, Amerike, Britanije, Australije i Kanade te iz Srbije i BiH. (Forbes)

25.02.2024. (12:00)

S laptopom na plaži - sve dok ti Wi-Fi ne ode skupa s plimom

Uspon digitalnih nomada – Redefiniranje rada i načina života u 21. stoljeću

Digitalni nomadizam, potaknut tehnološkim napretkom i željom za slobodom, redefinira rad i način života. Omogućen visokom brzinom interneta, pojedinci mogu raditi na daljinu s bilo kojeg mjesta, izazivajući tradicionalnu uredsku kulturu. Uspon digitalnih nomadskih zajednica diljem svijeta potiče suradnju i osobni rast putem izloženosti različitim kulturama. Međutim, izazovi poput samodiscipline i usamljenosti prate ovaj način života. Unatoč tome, digitalni nomadizam nastavlja dobivati zamah kako pojedinci prioritiziraju iskustva nad materijalnim posjedima, oblikujući budućnost rada i osobnog ispunjenja. Monitor

25.02.2024. (10:02)

S laptopom na plaži - sve dok ti Wi-Fi ne ode skupa s plimom

Uspon digitalnih nomada – Redefiniranje rada i načina života u 21. stoljeću

U eri koju karakterizira brzi tehnološki napredak i promjenjivi društveni normi, pojavila se nova vrsta profesionalaca koja preoblikuje tradicionalni koncept rada i načina života. Ti pojedinci, poznati kao digitalni nomadi, oslobađaju se okova konvencionalnih uredskih prostora i prihvaćaju život s lokacijskom neovisnošću i rad na daljinu. Uspon digitalnog nomadizma predstavlja duboku promjenu u načinu na koji doživljavamo rad, putovanje i osobno zadovoljstvo.

Digitalni nomadizam nije nov fenomen, ali je u posljednjih nekoliko godina stekao značajnu snagu zahvaljujući nekoliko ključnih čimbenika. Prije svega, tu je široka dostupnost visokih brzina internetskog pristupa, što je omogućilo ljudima da rade s gotovo bilo kojeg mjesta na svijetu. Bez obzira jesu li slobodni stručnjaci, zaposlenici na daljinu ili poduzetnici, digitalni nomadi mogu ostati povezani i produktivni s udaljenih krajeva svijeta.

Još jedan pokretač uspona digitalnog nomadizma je rastuće nezadovoljstvo tradicionalnom uredskom kulturom. Mnogi profesionalci osjećaju se ugušeno u svakodnevnoj rutini od 9 do 5 i žude za više fleksibilnosti i autonomije u svom radnom životu. Prihvaćanjem digitalnog nomadskog načina života, mogu oblikovati vlastite rasporede, birati vlastito radno okruženje i prioritet dati iskustvima nad materijalnim posjedima.

Osim praktičnih koristi rada na daljinu, digitalni nomadizam nudi niz osobnih i kulturnih prednosti. Putovanje i život u različitim dijelovima svijeta izlažu pojedince novim kulturama, jezicima i perspektivama, potičući osobni rast i obogaćujući njihove živote na načine na koje to tradicionalni uredski poslovi ne mogu.

Štoviše, digitalne nomadske zajednice su se pojavile u gradovima diljem svijeta, pružajući podršku, mogućnosti umrežavanja i osjećaj pripadnosti onima koji žive nomadski način života. Te zajednice potiču suradnju, kreativnost i prijateljstvo među slično mislećim pojedincima koji dijele strast za istraživanjem i radom na daljinu.

Međutim, digitalni nomadizam nije bez izazova. Iako je sloboda rada s bilo kojeg mjesta oslobađajuća, zahtijeva disciplinu, samomotivaciju i vještine učinkovitog upravljanja vremenom kako bi se održala produktivnost i ravnoteža. Dodatno, navigacija različitim vremenskim zonama, kulturnim normama i logističkim preprekama može predstavljati izazove za digitalne nomade.

Nadalje, prolazna priroda digitalnog nomadskog načina života ponekad može dovesti do osjećaja usamljenosti, izolacije ili bez korijena, posebno za one koji žude za stabilnošću ili dubljim povezivanjem. Izgradnja i održavanje odnosa, kako osobnih tako i profesionalnih, može zahtijevati dodatni napor kada ste stalno u pokretu.

Zaključno, uspon digitalnog nomadizma predstavlja paradigmu u načinu na koji pristupamo radu, načinu života i osobnom zadovoljstvu u 21. stoljeću. Omogućen tehnologijom i potaknut željom za slobodom i fleksibilnošću, digitalni nomadi redefiniraju način na koji živimo i radimo, transcendirajući geografske granice i prihvaćajući život avanture, kreativnosti i mogućnosti. Dok trend nastavlja dobivati na zamahu, bit će zanimljivo vidjeti kako digitalni nomadizam oblikuje budućnost rada i utječe na naše kolektivno shvaćanje uspjeha i sreće.

20.10.2023. (21:00)

Dobra zemlja za laptope na plaži

Među najatraktivnijim smo zemljama za rad na daljinu

NordLayer svake godine otkriva najbolje i najgore zemlje za rad na daljinu na temelju četiri različita kriterija: kibernetička sigurnost, ekonomska sigurnost, digitalna i fizička infrastruktura te društvena sigurnost. Što se tiče Hrvatske, turizam (prema čemu je Hrvatska na 11. mjestu) i odlični vremenski uvjeti tijekom godine čine ju vrlo atraktivnim odredištem. Budući da Hrvati imaju prilično dobro znanje engleskog jezika, mnogi se nomadi osjećaju dobrodošlo. Na sedmom smo mjestu po pitanju kibernetičke sigurnosti, a ispred nas iz regije je jedino Slovačka. Slovenija je bolje rangirana na ljestvici socijalne sigurnosti te digitalne i fizičke infrastrukture, na čemu moramo još poraditi. Lider

03.03.2022. (10:00)

Novo društvo

Digitalni nomadi

Uglavnom mladi, pokretni i prostorno dislocirani ljudi koji posredstvom suvremenih digitalno-tehnoloških oruđa za kreativno-intelektualni rad, za sebe ili poslodavce obavljaju posao na daljinu. Proizvodi globalizacije, ljudi neopterećeni porijeklom i korijenima, građani svijeta. Mladi, a pritom sa znanjima i vještinama što im omogućuje zaradu koja ih smješta u barem srednjeklasni registar. Jedinke koje visoko podižu dosegnute ljestvice individualizma. Najčešće su samci s teško zamislivom obiteljskom prtljagom. Sami među ostalima – piše Hajrudin Hromadžić. Novosti

19.10.2021. (10:00)

Prepoznali su dobar komad koji bi im mogao donijeti digitalni nomad

Navala oglasa s objektima za najam digitalnim nomadima u Hrvatskoj

Projekt udruge Digital Nomad Hrvatska cilja riješiti problem pronalaska prostora za stotine digitalnih nomada već u RH. Prema istraživanju koje je proveo NomadList.com, samo u srpnju ove godine u Hrvatsku je ušlo 3000 digitalnih nomada – 1200 u Zagreb, 1200 u Split i 600 u Dubrovnik. Riječ je o ljudima koji svojim poslom nisu vezani uz određenu lokaciju, no moraju imati pristup digitalnim tehnologijama i dobroj internetskoj vezi. Imali su i problem s pronalaskom smještaja. S partnerima smo naporno radili i ponosni smo što možemo podijeliti sa svima da je od 15. listopada 2021. na platformi DNA Stay za rezervacije već prvog dana objavljeno više od 5000 oglasa. Poslovni

04.10.2021. (09:00)

Me and my laptop

Prvo selo za digitalne nomade u Hrvatskoj otvara se 10. listopada u Zadru

Prilika je to za turističku tvrtku da napuni kapacitete van sezone, zbog čega će ovo selo biti otvoreno zasad do 31. ožujka. Ponuda je dogovorena za 20 mobilnih kućica i 20 parcela. Za socijalizaciju, networking i sastanke na raspolaganju je coworking prostor te gratis dvorana. Dodatne aktivnosti koje im se nude na smještaju su SPA, gym, restorani, usluga pranja rublja. Poslovni