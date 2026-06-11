Živimo život, ali nam zdravlje kvari prosjek
Hrvatska: životni vijek dvije i pol godine kraći od prosjeka
Iako Hrvatska po javnom financiranju i pokrivenosti zdravstvenih usluga nadmašuje prosjek OECD-a, očekivani životni vijek građana i dalje je dvije i pol godine kraći od prosjeka te organizacije. Na HealthComm Forumu u Zagrebu upozoreno je da zdravstveni ishodi zaostaju zbog loših životnih navika (pušenje, alkohol, pretilost) te visoke smrtnosti od raka. Sustav je previše usmjeren na bolnice umjesto na primarnu zaštitu i prevenciju, a dugoročni izazov su starenje i iseljavanje stanovništva. Ministrica Irena Hrstić istaknula je važnost preventivnih pregleda, koji pokazuju da čak 70% pregledanih ima barem jedan rizični faktor. Klikaj