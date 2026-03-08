Do devedesete u pogonu, a onda na pregled

OECD-ov Regulatory Policy Outlook 2025 naglašava važnost učinkovitih, fleksibilnih i participativnih regulacija temeljenih na dokazima. Uspoređujući pristupe deregulaciji, argentinski model pod vodstvom Sturzeneggera ističe se strukturiranim reformama u skladu s OECD-ovim načelima. Nasuprot tome, Muskov DOGE u SAD-u, iako ambiciozan, kritiziran je zbog štetnih posljedica na javne usluge i nedostatka dugoročne strategije . EU, suočena s izazovima pretjerane regulacije, poduzima korake ka pojednostavljenju propisa, no ostaje pitanje hoće li to biti trajna promjena ili privremeni kompromis.

Mileijev pristup deregulaciji u Argentini ima veće šanse za dugoročni uspjeh u odnosu na Trumpov i Muskov. Uz široku podršku Kongresa, Milei je uspio provesti fiskalne i regulatorne reforme, uključujući rezove u javnim rashodima i smanjenje inflacije. Sturzeneggerov tim, koji je pripremio regulatornu reformu, koristi inkluzivan pristup, analizirajući cjenovne deformacije i eliminirajući korupciju. Iako Argentini predstoje izazovi, uključujući visoku inflaciju i nesigurnost u trgovinskoj politici, Milei uživa stabilnu podršku birača zbog smanjenja inflacije i fiskalnih prilagodbi. Velimir Šonje za Ekonomski lab