Do devedesete u pogonu, a onda na pregled
OECD-ov recept za Hrvatsku: Duži radni staž uz „kašljucavo“ zdravstvo
Novi pregled OECD-a pohvaljuje gospodarski rast Hrvatske, ali upozorava na dramatično starenje stanovništva. Ključna preporuka je produljenje radnog vijeka, no problem leži u statistici: Hrvati nakon 65. godine čak 70 % vremena provode bolesni, što je znatno iznad prosjeka EU. Izvješće sugerira strože uvjete za mirovinu, ukidanje općih subvencija i reformu poreza na nekretnine. Ipak, stručnjaci upozoravaju da je rad nakon 65. nemoguć bez korjenite reforme zdravstva, rješavanja lista čekanja i centralizacije bolnica, jer bez zdravlja radna snaga ostaje samo mrtvo slovo na papiru. Bug