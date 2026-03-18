Danas (22:00)

Terminator na šljaci: Od amatera do Federera

Humanoidni robot naučio tenis gledajući amaterske videe

Kineski stručnjaci razvili su LATENT, prvi algoritam koji humanoidnim robotima omogućuje prirodno kretanje i igranje tenisa u stvarnom vremenu. Umjesto savršenih snimki, sustav je treniran na svega pet sati amaterskih videa, dokazujući da robot može učiti iz “nesavršenih” ljudskih pokreta. Ovo je važno jer označava prijelaz s krutog mehaničkog oponašanja na inteligentnu atletsku interakciju s reakcijama u milisekundama. Iako trenutno vraća nasumične loptice uz pomoć vanjskih senzora, tehnologija otvara vrata primjeni humanoidnih strojeva u nepredvidivim, dinamičnim okruženjima izvan laboratorija. Bug


Slične vijesti

Jučer (10:00)

Ulazimo u eru Star Warsa

Humanoidni roboti: Budućnost ratovanja između etike i efikasnosti

Američke tvrtke, predvođene startupom Foundation, razvijaju humanoidne robote poput modela Phantom MK-1 za izravno sudjelovanje u borbama. Iako zagovornici tvrde da će strojevi zamijeniti vojnike u opasnim misijama i smanjiti ljudske žrtve, kritičari upozoravaju na “sklizak teren” automatizacije ubijanja i gubitak moralne odgovornosti. Dok se u Ukrajini već testiraju prototipovi, Pentagon inzistira na ljudskom nadzoru, no utrka s Kinom i Rusijom ubrzava razvoj. Unatoč tehničkim manjkavostima poput trajanja baterije i osjetljivosti na kvarove, vizija je jasna: masovna proizvodnja “AI vojnika” koji bi mogli iz temelja promijeniti pojam modernog ratišta. tportal

06.02. (23:00)

Napokon i ta famozna digitalizacija došla na red

Hrvatska ubrzava digitalnu transformaciju: AI, e-Građani i humanoidni roboti u fokusu

Na 3. sjednici Nacionalnog vijeća za digitalnu transformaciju raspravljalo se o provedbi Strategije Digitalne Hrvatske do 2032., EU digitalnom paketu i ulozi umjetne inteligencije u javnim uslugama i gospodarstvu. Premijer Plenković istaknuo je digitalizaciju kao temelj rasta, uz 2,2 milijuna korisnika e-Građana i velika EU ulaganja. Predstavljeni su hrvatski humanoidni roboti Tonka i Rinno. Naglasak je stavljen na digitalne vještine, infrastrukturu, AI suverenitet, sigurnost podataka i snažniju suradnju države i privatnog sektora. tportal

18.01. (15:00)

AI je dobio ruke i noge

Najveći svjetski sajam digitalnih inovacija: Dominacija humanoidnih robota i prelazak ChatGPT-a u fizički, opipljivi svijet

Na CES-u 2026. najvažniji doživljaj ekipe iz Tech Radara bila je potpuna dominacija humanoidnih robota i integracija umjetne inteligencije u fizički svijet. Roboti su postali spretniji te se koriste u logistici, zdravstvu i maloprodaji. Bug

Ključni trendovi uključuju:

  • Pametne naočale: Predviđa se da će zamijeniti mobitele, omogućujući upravljanje pogledom
  • Dugovječnost: Inovacije poput pametne četkice za zube koja detektira 300 bolesti i aplikacije za rano otkrivanje raka dojke
  • Hrvatski uspjeh: Startup Gym 3000 oduševio je “pametnim ručnikom” koji analizira znoj i otključava ormariće
  • Kineska dominacija: Tvrtke poput Lenova i Ankera preuzimaju vodstvo u inovacijama