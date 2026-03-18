Terminator na šljaci: Od amatera do Federera

Američke tvrtke, predvođene startupom Foundation, razvijaju humanoidne robote poput modela Phantom MK-1 za izravno sudjelovanje u borbama. Iako zagovornici tvrde da će strojevi zamijeniti vojnike u opasnim misijama i smanjiti ljudske žrtve, kritičari upozoravaju na "sklizak teren" automatizacije ubijanja i gubitak moralne odgovornosti. Dok se u Ukrajini već testiraju prototipovi, Pentagon inzistira na ljudskom nadzoru, no utrka s Kinom i Rusijom ubrzava razvoj. Unatoč tehničkim manjkavostima poput trajanja baterije i osjetljivosti na kvarove, vizija je jasna: masovna proizvodnja "AI vojnika" koji bi mogli iz temelja promijeniti pojam modernog ratišta.