Terminator na šljaci: Od amatera do Federera
Humanoidni robot naučio tenis gledajući amaterske videe
Kineski stručnjaci razvili su LATENT, prvi algoritam koji humanoidnim robotima omogućuje prirodno kretanje i igranje tenisa u stvarnom vremenu. Umjesto savršenih snimki, sustav je treniran na svega pet sati amaterskih videa, dokazujući da robot može učiti iz “nesavršenih” ljudskih pokreta. Ovo je važno jer označava prijelaz s krutog mehaničkog oponašanja na inteligentnu atletsku interakciju s reakcijama u milisekundama. Iako trenutno vraća nasumične loptice uz pomoć vanjskih senzora, tehnologija otvara vrata primjeni humanoidnih strojeva u nepredvidivim, dinamičnim okruženjima izvan laboratorija. Bug