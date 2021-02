Keširanje čipova

The Beach Boys su prodali svoj glazbeni katalog i tako se pridružili drugim veteranima rock glazbe kao što su Bob Dylan, Neil Young, Stevie Nicks koji su nedavno učinili to isto. The Beach Boys su otišli i korak dalje, prodajući prava na kompletan brend, uključujući originalne master trake, pravo na korištenje ime benda i pravo na prodaju oficijelnih memorabilija benda. Financijski detalji transakcije nisu objavljeni. Bob Dylan je prava na svoje pjesme prodao za preko 300 milijuna dolara, a za polovicu od sveukupno 1180 pjesama koliko je napisao Neil Young je dobio 150 milijuna dolara. Novi list / NME