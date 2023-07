Westworld postaje stvarnost

Robot, nazvan EveR 6, visine 1,80 metara dirigirao je glazbenicima Nacionalnog orkestra Južne Koreje. Bio je sam dirigent pola sata tijekom dijela koncerta uz malu pomoć pravog dirigenta. EveR 6 je proizvod Korejskog instituta za industrijsku tehnologiju. Jedina slabost robota je da ne čuje. Kako je to izgledalo (video, 1:39). N1, Reuters