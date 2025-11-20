I chatbotu treba objasniti kao čovjeku, a ne kao GPS-u u tunelu
Kako koristiti ChatGPT ili Gemini za bolje odgovore
Kvaliteta odgovora AI chatbotova najviše ovisi o kvaliteti samog prompta. Četiri su ključna pravila koje donosi Bug: pružite što više konteksta i detalja, jasno recite što ne želite da AI radi, dodijelite mu ulogu stručnjaka kako bi odgovori bili fokusiraniji te koristite precizne fraze koje ga navode na konkretnije, manje generičke rezultate. Dobar prompt znači jasne upute, stil, cilj i ograničenja. Eksperimentiranje i fino podešavanje tijekom razgovora najbolji su način da dobijete kreativnije i korisnije odgovore.