Iako rijetka, tornada kod nas nisu mit - najpoznatiji je onaj iz Novske 1892. - Monitor.hr
Danas (16:00)

Samo da črepi opet ne letido

Iako rijetka, tornada kod nas nisu mit – najpoznatiji je onaj iz Novske 1892.

Tornado se može razviti svugdje gdje postoje odgovarajući meteorološki uvjeti, pa tako i u Hrvatskoj. Iako su kod nas višestruko rjeđi nego u Sjedinjenim Američkim Državama, njihova pojava nije nepoznanica. Tornado nastaje u superćelijskim olujama, a najugroženije područje je istočna Slavonija, gdje otvoreni ravničarski teren pogoduje razvoju snažnih konvektivnih sustava. Tornada su moguća i u Podravini, Međimurju, Posavini te u središnjoj Hrvatskoj. Najrazorniji slučaj dogodio se 1892. kod Novske, gdje je snažan vrtlog izbacio nekoliko vagona iz tračnica, a jedan teretni vagon težak više od 13 tona podignut je u zrak i odbačen tridesetak metara preko telegrafskih vodova. Poginulo je nekoliko osoba. U zapadnoj Slavoniji uništio je oko 150 tisuća stabala hrasta i bukve. Zabilježeni su i 1973. na Medvednici, 2007. kod Slatine i unazad deset godina zabilježeno ih je nekoliko u Istri, Baranji i Međimurju. N1


Slične vijesti

29.03. (21:00)

Gospodo iz Dalmacije, može koji savjet? Malo nam je burovito postalo ovdje gore

Klimatski ekstremi postaju nova normalnost i zahtijevaju hitnu reviziju gradnje te osnivanje stručnog centra

Stručnjaci upozoravaju da razorna nevremena u regiji više nisu rijetkost već “nova normalnost” uzrokovana klimatskim promjenama. Zbog zagrijavanja mora i atmosferskih procesa, pojave koje su se događale jednom u stoljeću sada možemo očekivati svakih deset godina. Znanstvenici Branko Grisogono i Lučka Kajfež Bogataj naglašavaju da društvo kaska za klimom. Rješenje vide u klimatski sigurnoj gradnji, reviziji urbanističkih planova i osnivanju specijaliziranih centara. Ključ obrane nije panika, već hitna edukacija i prilagodba infrastrukture ekstremnim udarima vjetra koji postaju sve silovitiji. Index

27.03. (15:00)

Nevrijeme u Hrvatskoj: U Zagrebu lete krovovi, stabla pala na aute, ima ozlijeđenih. Kaos i na A1, A6…

  • Teški prometni kolaps u Zagrebu, otkazana nastava u srednjim i osnovnim školama, oštećene škole (njih 40), Dom sportova, krov na zgradi Hitne na Rebru, teško ozlijeđene dvije osobe, među njima i dijete… (Jutarnji)
  • Zagreb.info pun članaka i fotki s terena, objavljuju i na fejsu… poplavljene ulice i dvorane (Zagreb.info), stradala i šuma Dotršćina (link), oluja uništila školu u Markuševcu: poplava, srušio se bor, vatrogasci ne mogu pristupiti... (link), Drama na Sljemenu zbog oluje: ‘Zarobljeno 110 djece na terenskoj nastavi’ (link)
  • Primorje i Dalmacija odsječeni, jak vjetar i snijeg otežavaju promet, poplave u Prigorju, kod Bjelovara, intervencije i u zagorju… (HRT)
  • HGSS kod Plaškog spasio obitelj sa četvero djece: Zapeli su u snijegu te su ostali i bez goriva (24 sata)
  • Tomašević: ‘Ima ozlijeđenih osoba, ovo je teža situacija od one 2023. godine’ (Zagreb.info)
  • Čovjek sa snimke koji je jutros za dlaku izbjegao smrt: ‘Lim mi je mogao odrezati glavu‘ (Jutarnji)
  • Da se ne ide u školu odlučeno je oko 6.30, obavijest poslana 75 minuta kasnije (Index)
  • Ogulin “dobio” najviše oborina – palo 108 litara kiše (Og portal)
27.07.2025. (10:00)

Jeste preživjeli?

Za danas nema izdanih crvenih alarma, ali i dalje nas očekuje nestabilno i promjenjivo vrijeme

Pogoršanje je zahvatilo cijelu zemlju, a ono najgore – čini se – je iza nas. DHMZ prognozira za danas da će vrijeme biti promjenljivo oblačno, uz mjestimice kišu i izražene pljuskove s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti gdje će prijepodne pljuskovi ponegdje biti i obilni. Sredinom dana na Jadranu slijedi smirivanje vremena i smanjenje naoblake, no potkraj dana na sjevernom dijelu ponovno su vjerojatni pljuskovi. Na snazi je narančasto upozorenje za gospićku, karlovačku i zagrebačku regiju, dok je u ostatku Hrvatske s izuzetkom splitske, kninske i dubrovačke regije upaljen žuti meteoalarm. N1… Obilna kiša pogodila je otoke i mnoge gradove na obali. Najgore je sinoć, čini se, bilo u Karlobagu, gdje su pale velike količine kiše, a puhao je i jak vjetar. tportal

31.05.2025. (19:00)

Vremenska prognoza: sve toplije s mogućnošću apokalipse

Zemlja se zagrijava, sateliti prate: ekstremno vrijeme sve češće i jače

Znanstvenici upozoravaju na sve izraženije posljedice klimatskih promjena – rastu razine mora, temperature i učestalost ekstremnih vremenskih pojava. Hrvatska koristi podatke iz europskih satelita koji svakih deset minuta prate atmosferu. Superćelije i razorne oluje više nisu rijetkost, a prognoze su preciznije, ali i zabrinjavajuće. Unatoč napretku, emisije stakleničkih plinova rastu, a ako se trendovi nastave, globalna temperatura bi do kraja stoljeća mogla porasti za 3 °C, uz masovne klimatske migracije. HRT

06.06.2024. (09:00)

Uzgajati koprive u dvorištu i miran si od gromova

Češći su meteoalarmi, promjene vremena naglije su, a olujna nevremena intenzivnija, ali i puno više lokalizirana

Vrijeme brzo ide iz jednog stanja u drugo. Te promjene su vrlo brze i nagle, a ranije ih nismo imali tako često. Događa se i da nevrijeme snažno pogodi jedno mjesto, a obližnje zaobiđe. Izgleda da se fina struktura olujnog nevremena mijenja. Oštrije su granice između područja pogođenih tučom i poplavama. Olujni oblaci kreću se 50 posto brže, nego prije 30 godina kada su se kretali 25-30 na sat. Znanstvenog objašnjenja nema, a suptilnu ulogu na to mi moglo imati – veća količina betona i asfalta, koje doprinose zagrijavanju. El Niño polako popušta, ali da je nezahvalno prognozirati hoće li ovo ljeto biti kišnije i vlažnije od nekoliko prethodnih – rekao je za N1 atmosferski fizičar Branko Grisogono.

06.09.2023. (15:00)

Nije važno što je ako črepi letido

Razlika između pijavice i tornada

Olujno nevrijeme prošlog ponedjeljka uzrokovalo je probleme na moru, posebno na istarskom području. Tako se kraj Rovinja pojavila pijavica, iako su neki portali pisali da se radilo o tornadu. Pijavica je atmosferski vrtlog manjega razmjera (od 20 do 100 m) i kratka trajanja (od nekoliko minuta do najviše jednoga sata) koji se pri izrazito nestabilnoj atmosferi (razlika u tlaku zraka od 1 do 6 Pa) na razmjerno malom prostoru (u promjeru od 10 do 100 m) pojavljuje ispod olujnoga kišnog oblaka. Tornado je vertikalni stupac zraka koji brzo rotira, a proteže se od oblaka kumulonimbusa do tla. Ima puno veću razornu moć, puno izraženije dimenzije i traje dulje od pijavice. Ovo u Rovinju je defenitivno bila pijavica. Faktograf

17.08.2023. (19:00)

Puno je to drveća

U Beču redovito kontroliraju stabla u slučaju nevremena

Osim što sadi nova stabla, bečko poduzeće se redovito brine za više od 500.000 stabala u javnim parkovima, na zelenim površinama i ulicama kako bi drveće ostalo zdravo i vitalno.  Redoviti su pregledi i njega stabala važni kako bi stručnjaci na vrijeme mogli prepoznati potencijalno opasna stabla i poduzeti potrebne mjere, čime se smanjuje opasnost za prolaznike te povećava sigurnost u prometu. Već pri brzini vjetra od 75 km/h mogu se odlomiti čak i zdravi dijelovi drveća, a čak i kad su stabla zdrava, vremenske ih nepogode mogu iščupati iz korijena, prepoloviti ili odlomiti dijelove stabala. U Beču ističu da u takvim uvjetima građani trebaju biti uvijek na oprezu kako bi se rizik sveo na najmanju moguću mjeru. Green

05.08.2023. (09:00)

Zahrđale trube

Koliko je pouzdan sustav ranog upozoravanja: Treba mu i po 45 minuta da pošalje SMS

Nevrijeme u Zagrebu

Informatički stručnjak Marko Rakar gostovao je u Novom danu N1 gdje je komentirao Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK). Rakar kaže da je uvijek nakon nesreće lako diskutirati što je trebalo. “SRUUK je sustav ranog upozoravanja, ali s obzirom da mu treba i sat vremena da pošalje upozorenje, onda je to sustav kasnog upozoravanja”, rekao je. Sustavu treba i po 45 minuta da pošalje upozorenje. “Ovaj sustav se ne bi smio svesti na to da ljudima dojavljuje vremensku prognozu. U pravu su iz Civilne zaštite kada kažu da to treba biti procjena da je riječ o iznimno opasnom vremenu, a to nije crveno upozorenje DHMZ-a. Zanimaju nas događaji koji su izvan nečega što se događa svakoga dana. Postavlja se pitanje možemo li uopće predvidjeti takve događaje, a drugo je pitanje možemo li onda i upozoriti sve na vrijeme”, dodao je Rakar. N1

24.07.2023. (10:00)

Samo se drži kuće

Kako reagirati i kako se zaštititi za vrijeme oluje

Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo je informativni letak s uputama za postupanje u slučaju grmljavinskog vremena u kojemu, među ostalim, savjetuje: Kada nevrijeme pogodi vaše područje preporučuje se (Savjeti):

  • odgoditi sve aktivnosti na otvorenom prostoru
  • uđite u kuću zgradu ili automobil
  • osigurajte manje vanjske objekte (šupe i slično)
  • zatvorite vanjska vrata i prozore te spustite rolete
  • izbjegavajte kupanje i tuširanje
  • isključite iz struje sve električne uređaje koji vam nisu prijeko potrebni
  • žične telefonske uređaje koristite samo u krajnjoj nuždi (bežični telefoni su sigurni za upotrebu)
  • ostanite u zatvorenom prostoru još barem pola sata nakon što oluja prestane

Ako se za vrijeme oluje nađete na otvorenom:

  • maknite se od stabala i drvoreda
  • pokušajte pronaći neki zaklon i zavjetrinu
  • nemojte stajati ni hodati
  • čučnite ili legnite te pokrijte glavu rukama
  • izbjegavajte sklanjanje ispod visokih izoliranih stabala na otvorenom području