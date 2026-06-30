Samo da črepi opet ne letido
Iako rijetka, tornada kod nas nisu mit – najpoznatiji je onaj iz Novske 1892.
Tornado se može razviti svugdje gdje postoje odgovarajući meteorološki uvjeti, pa tako i u Hrvatskoj. Iako su kod nas višestruko rjeđi nego u Sjedinjenim Američkim Državama, njihova pojava nije nepoznanica. Tornado nastaje u superćelijskim olujama, a najugroženije područje je istočna Slavonija, gdje otvoreni ravničarski teren pogoduje razvoju snažnih konvektivnih sustava. Tornada su moguća i u Podravini, Međimurju, Posavini te u središnjoj Hrvatskoj. Najrazorniji slučaj dogodio se 1892. kod Novske, gdje je snažan vrtlog izbacio nekoliko vagona iz tračnica, a jedan teretni vagon težak više od 13 tona podignut je u zrak i odbačen tridesetak metara preko telegrafskih vodova. Poginulo je nekoliko osoba. U zapadnoj Slavoniji uništio je oko 150 tisuća stabala hrasta i bukve. Zabilježeni su i 1973. na Medvednici, 2007. kod Slatine i unazad deset godina zabilježeno ih je nekoliko u Istri, Baranji i Međimurju. N1