Slonoluk pobjede

Dvije crtice iz Telegrama o tome kakav je čovjek bio kipar Ivan Kožarić. Spomenik pjesniku Antunu Gustavu Matošu prva je skulptura u gradu s otklonom od tradicije jer nema pravi postament, nego Matoš sjedi na klupi i gleda Zagreb. Skulptura se nalazi slobodno u prostoru, a on je pričao da nema veće radosti nego vidjeti kako netko sjedi u krilu njegova Matošu i grli ga. Po njegovom ‘Prizemljenom suncu’ u Bogovićevoj šaralo se, pisalo i crtalo grafite, za što je on mislio da je dokaz da skulptura isijava golemu energiju.