Slonoluk pobjede
Ideja Borisa Maleševića: Na mjestu Vjesnika postavite Kožarićev nikad izveden projekt
Boris Malešević je, u izjavi za Jutarnji predložio da se na mjestu izgorjelog Vjesnikovog nebodera realizira ideja Ivana Kožarića, naslova “Nazovi je kako hoćeš”, monumentalne javne plastike, koja bi opkoračila Savsku ulicu i Slavonsku aveniju. Time bi, uza sve ostalo, Zagreb dobio prepoznatljiv znak, a jedna bi, potencijalno toksična požarna afera, imala sretan kraj. Malešević aludira na takozvani Bilbao efekt. Muzej Guggenheim Franka Gehryja u Bilbau udvostručio je proračun ovoga španjolskog grada, a uvriježen je i izraz “Bilbao efekt“, koji govori o pretvorbi nekad uspavanog industrijskog grada u turističku i kulturnu meku. Miljenko Jergović pisao o Kožarićevom projektu još prije 14 godina.