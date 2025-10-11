Dok vlak ne dođe, možda nikne drvo
Ideja o parku na prvom peronu Glavnog kolodvora
žProstor između Glavnog kolodvora i Pošte u Branimirovoj ostao je urbanistički nedovršen i oblikovno neusklađen, osobito nakon uklanjanja pješačkog nathodnika prema Trnju. Spomenik žrtvama Holokausta nije uspio prostoru dati identitet trga. Autor predlaže preobrazbu tog prostora u park na prvom peronu — jedinstvenu kombinaciju kolodvora i zelenila. Obnova kolodvora planirana za 2030. te moguća zabrana prometa ispred zgrade otvaraju priliku da to zapušteno područje napokon postane ugodno, zeleno i funkcionalno gradsko mjesto. Saša Šimpraga za H-alter