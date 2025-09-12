Obnova zagrebačkog Glavnog kolodvora koštat će 70 milijuna eura - Monitor.hr
Danas (23:00)

Svi će htjeti putovati vlakom

Obnova zagrebačkog Glavnog kolodvora koštat će 70 milijuna eura

Zgrada željezničkoga kolodvora stara je 133 godine, zaštićeno je kulturno dobro i simbol grada Zagreba. Kroz taj kolodvor dnevno prođe i do 30 tisuća ljudi. Projekt će obuhvatiti njezinu konstrukcijsku i energetsku obnovu, čime će se povećati potresna otpornost zgrade, očuvati njezin izvorni oblik te ugraditi suvremena rješenja poput solarnih panela. Vrijednost ugovora za izradu dokumentacije iznosi 330 tisuća eura, financiranih iz kredita Europske investicijske banke (EIB), koji je osigurala Vlada. Rok za izradu tehničke dokumentacije je 24 mjeseca. Index


