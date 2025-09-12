Svi će htjeti putovati vlakom

“Crna ‘stogodišnja parnjača’, takozvana ‘Katica’, parna je lokomotiva iz 19. stoljeća kojom su ustaše 1941. i 1942. (za trajanja logora) sa željezničke stanice u Koprivnici dovozile u zapečaćenim vagonima buduće logoraše u krug logora na Danici. Ta je lokomotiva odvozila iz logora transporte logoraša do željezničke stanice u Koprivnici odakle su s natpisom ‘trulo voće’ dalje transportirani na gubilište u Jadovnu (Lika) i druge logore u NDH”, piše Lupiga o muzejskom izlošku crne lokomotive na glavom zagrebačkom željezničkom kolodvoru. Lupiga