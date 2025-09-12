Svi će htjeti putovati vlakom
Obnova zagrebačkog Glavnog kolodvora koštat će 70 milijuna eura
Zgrada željezničkoga kolodvora stara je 133 godine, zaštićeno je kulturno dobro i simbol grada Zagreba. Kroz taj kolodvor dnevno prođe i do 30 tisuća ljudi. Projekt će obuhvatiti njezinu konstrukcijsku i energetsku obnovu, čime će se povećati potresna otpornost zgrade, očuvati njezin izvorni oblik te ugraditi suvremena rješenja poput solarnih panela. Vrijednost ugovora za izradu dokumentacije iznosi 330 tisuća eura, financiranih iz kredita Europske investicijske banke (EIB), koji je osigurala Vlada. Rok za izradu tehničke dokumentacije je 24 mjeseca. Index