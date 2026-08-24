Ilegalna trgovina otpadom donosi milijarde, a Hrvatska postaje nova meta organiziranog kriminala - Monitor.hr
Ponedjeljak (20:00)

Cirkularna ekonomija na mafijaški način

Ilegalna trgovina otpadom donosi milijarde, a Hrvatska postaje nova meta organiziranog kriminala

Ilegalna trgovina otpadom najbrže je rastući kriminal u EU-u s godišnjom zaradom od 10 milijardi eura. Zbog slabijeg zakonodavstva i niskih troškova, organizirani kriminal, uključujući talijansku mafiju, sve više cilja istočnu Europu. Hrvatska se našla na meti nakon što je otkriveno da kriminalci po dampinškim cijenama od 100 eura po toni ilegalno odlažu plastični otpad u Gospiću. Dok Europska unija zaoštrava zakone i traži zatvorske kazne za teške ekološke prekršaje, ovaj slučaj dokazuje da regije bez strogog nadzora brzo postaju jeftina europska smetlišta. Poslovni


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Prekjučer (23:00)

Srećom pa nam je administracija inače brza i temeljita

Dva lica državne (ne)efikasnosti: Ekspresno rušenje Vjesnika i vječni otrov u Gospiću

Tekst na Idejama uspoređuje rušenje izgorjelog zagrebačkog nebodera Vjesnik i potpunu pasivnost države u sanaciji više od 40.000 tona opasnog otpada u Gospiću. Dok je Vjesnik srušen u roku od osam mjeseci bez temeljite istrage o uzroku požara i uništenoj opsežnoj državnoj arhivi, sanacija u Gospiću ne počinje niti nakon više od dvije i pol godine od saznanja o ekološkoj katastrofi i protoka svih rokova. Zaključuju da oprečne reakcije Vlade ukazuju na potpunu nesposobnost, ravnodušnost ili svjesno zataškavanje teških propusta na štetu građana.

17.08. (16:00)

Kad krš proradi, a inspekcija još spava

Ekološki alarm u Lici: I HGD traži hitnu sanaciju ilegalnog otpada u Gospiću

Hrvatsko geografsko društvo (HGD) upozorilo je na opasne posljedice ilegalno odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Vještačenja potvrdaju onečišćenje tla, biljaka i podzemnih voda. Tvar se u osjetljivom krškom terenu brzo širi bez mogućnosti prirodnog samočišćenja, čime je ugrožen širi okoliš i zdravlje ljudi. HGD ističe da Gospić nije izoliran slučaj te da Hrvatska i dalje nema sustavno riješeno zbrinjavanje opasnog otpada ni transparentan nadzor nad ilegalnim odlagalištima. Zato traže hitan iskop i uklanjanje otpada, sanaciju terena, dugoročni monitoring te punu transparentnost nadležnih institucija. tportal

16.08. (15:00)

Trajni krš

Tlo je višestruko kontaminirano metalima, a ugroženo je oko 18.000 kvadratnih metara staništa

Analize ilegalnog odlagališta u Gospiću za sada nisu utvrdile onečišćenje podzemnih voda, no otpad predstavlja trajan i ozbiljan rizik. Stručnjakinja Gordana Medunić upozorava da je krški teren izuzetno ranjiv – zbog visoke propusnosti onečišćenja i vječne kemikalije (PFAS) mogu se brzo i bez prirodne filtracije proširiti podzemljem. Bez hitne i složene sanacije postoji velika opasnost od dugoročnih posljedica po zdravlje ljudi i okoliš. Lupiga

14.08. (09:00)

Prije nego se tiha opasnost uvuče u podzemlje

Kriza s ilegalnim otpadom u Lici postala ključni politički test za Vladu

Slučaj ilegalnog otpada u Lici prerastao je u veliku političku i potencijalno ekološku krizu za Vladu Andreja Plenkovića. Politički analitičar Jerko Trogrlić za N1 ističe da su teme zaštite okoliša prvi put uzrok ozbiljnih političkih previranja. Unatoč inicijativama oporbe za opoziv, rušenje Vlade malo je vjerojatno jer vladajuća većina drži stabilnih 78 ruku, a izbori ne bi ubrzali sanaciju. Najveći problem za Vladu ostaju sporost reakcije i narušeno povjerenje javnosti. Plenkovićevo obraćanje javnosti je ovaj put jako loše odrađeno, ocjenjuje. Trogrlić naglašava potrebu za radikalnom transparentnošću, osnivanjem kriznog stožera i imenovanjem jakog koordinatora za sanaciju.

  • Voda iz javnog vodovoda sigurna je za piće, dok su PFAS-ovi pronađeni tek u jednom uzorku u minimalnim količinama. HZJZ savjetuje građanima izbjegavanje prilaska lokaciji te napominje kako su za daljnja hidrogeološka istraživanja i sanaciju 37.000 tona otpada nadležne druge institucije. Index
  • Bačić: oko 30.000 tona otpada izvest će iz Hrvatske jer u zemlji ne postoji adekvatno odlagalište (Jutarnji)
13.08. (10:00)

Tko je jamio, zemljom je zatrpao

Eko-skandal u Gospiću: Tisuće tona otpada i PFAS na lokaciji bivšeg PPK Velebit

U Gospiću je na lokaciji bivšeg PPK Velebit (Bilajska 50) otkriveno oko 37.000 tona nepropisno odloženog otpada. Vještačenje je potvrdilo visoke koncentracije teških metala te opasnih PFAS spojeva u podzemnim vodama. Voda iz javnog vodovoda je sigurna, no izdan je oprez za privatne bunare. Ministarstvo istražuje i sumnjivu lokaciju uz odlagalište Rakitovac. Provedba sanacije tek predstoji: u tijeku su natječaji za uklanjanje površinskog otpada, dok se za 33.000 tona zakopanog opasnog otpada traži rješenje u inozemstvu jer Hrvatska nema adekvatna postrojenja. Index donosi snimke iz zraka

12.08. (22:00)

Kuhanje u vječnoj, toksičnoj juhi

PFAS u Gospiću i Bruxellesu: Izbacivanje iz ambalaže uz političke i ekološke apsurde

U podzemnim vodima kod Gospića pronađene su dvostruko više razine opasnih PFAS spojeva od dopuštenih. Mole se svi građani s navedenih područja koji imaju vlastite bunare, cisterne ili koriste lokalne vodovode izvan javnog sustava da se što prije jave Zavodu (Index). Dok premijer smiruje javnost, Europska unija od danas novom uredbom (PPWR) zabranjuje uporabu tih “vječnih kemikalija” u ambalaži za hranu. Međutim, cjelovita zabrana svih 10.000 PFAS tvari kroz REACH propise još se čeka, dok takozvani omnibus prijedlog za deregulaciju istovremeno prijeti otvoriti vrata da proizvodi s opasnim kemikalijama lakše dobiju zelenu oznaku za održiva ulaganja. Dok Bruxelles vodi kontradiktorne pravne bitke, Hrvatska čeka nove nalaze o stanju vlastite pitke vode. Lider

12.08. (10:00)

Imat će štošta za sanirati i mimo otpada

Gospić je naš dom: Gospić odavno više nije šačica ljudi u zaboravljenoj Lici. Ovdje živi zajednica koja zna što joj je pod nogama

Zaprepašteni smo obraćanjem predsjednika Vlade, jer je pet dana nakon što je USKOK objavio nalaz sudskih vještaka Geotehničkog fakulteta o Gospiću govorio kao o problemu javne percepcije, a ne kao o onome što taj nalaz doista opisuje. Razina opasnosti za ljude i okoliš na lokaciji ocijenjena je kao visoka, promjene u tlu vještaci zbog mikroplastike i teških metala (bakra, cinka, olova i antimona) nazivaju djelomično nepovratnima, a u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta utvrđeni su PFAS spojevi, takozvane vječne kemikalije, u koncentraciji dvostruko višoj od vrijednosti propisane za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji, dok ih uzvodno od lokacije nema.

Jedan uzorak otpada sadrži antimon u količini koja je 700 puta veća od maksimalno dopuštene! 700 PUTA!!!! Najvažnije od svega, vjerojatnost daljnje štete za podzemne vode ocijenjena je kao visoka ako otpad ostane ondje gdje jest, bez provedene sanacije. Glavni državni odvjetnik sve je to sažeo riječima da je Lika na tom području zagađena. Umjesto o tome, obraćanje o ekološkoj katastrofi otvoreno je rezultatima turističke sezone, a zatim su slijedili dolasci i noćenja, fiskalizacija, usporavanje inflacije, cijene goriva i mirovine… iz inicijative na Facebooku… članke nakon pressice koji opisuju ozbiljnost situacije na Indexu, Jutarnjem, tportalu

11.08. (16:30)

Smećarska posla

Plenković o aferi u Lici: Voda je sigurna, za otpad su krivi prevaranti, a oporba širi paniku

Premijer Andrej Plenković izvijestio je da je opasni otpad u Lici tretiran na tri razine: kaznenoj, sanacijskoj i političkoj. Istaknuo je da HZJZ jamči sigurnost pitke vode te optužio oporbu za širenje panike radi političkih poena. Sanacija oko 37.000 tona otpada ubrzava se ponovljenim javnim pozivom i potragom za europskim tvrtkama koje mogu zbrinuti zakopani materijal, dok će država troškove naplatiti od počinitelja. Najavio je i uvođenje djela “ekocid” u Kazneni zakon, poručivši da je vladajuća koalicija stabilna. Jutarnji, Index

  • Puhovski: Pad vlade je moguć, ali ne i realan scenarij, ovo bi mogla biti dosad najopasnija kriza za Plenkovićevu vladu… Tu se radi o stotinama kamiona. Dakle, to nije šverc trojice ljudi. To je jedan veliki državni posao, ili posao u kojem je država sudjelovala (N1, Index)
  • Dok traje opsežna istraga, Josip Šincek se pojavio na zabavnom nadmetanju u sklopu Festivala graševine (Jutarnji)
  • Progovorio i bivši gradonačelnik Gospića, Karlo Starčević: ‘Sve se dogodilo pod pokroviteljstvom državne mafije iz Zagreba, mi nismo ni mogli dati dozvolu za to, meni je predstavljena mljevena plastika 2021. godine kada nije bilo ničeg drugog, sav je ostali otpad u Gospić dovezen kasnije’ (tportal)
11.08. (14:00)

Napokon jedna konkretna ideja

Selektivna sanacija opasnog otpada u Gospiću umjesto jednostranih rješenja

Sanacija ilegalnog odlagališta na lokaciji Bilajska 50 u Gospiću zahtijeva kombinirani pristup umjesto primjene samo jedne metode, naglašava stručnjak Renato Šarc. Budući da je zakopani otpad iznimno heterogen te onečišćuje podzemne vode opasnim PFAS spojevima, niti jedna od dosad predloženih opcija – prekrivanje, spaljivanje, odlaganje ili solidifikacija – nije dovoljna sama po sebi. Predlaže se hitno privremeno prekrivanje radi spriječavanja ispiranja, postavljanje natkrivenog platoa te mehaničko razdvajanje i selektivno zbrinjavanje frakcija prema njihovim svojstvima. Političari pozivaju na osnivanje stručnog stožera, dok nadležne institucije nastavljaju proceduru. Agroklub

11.08. (01:00)

Lika kao europski odlagališni VIP salon

Kriminalna mreža i zakopane milijunske štete u Gospiću

Međunarodna kriminalna mreža godinama je ilegalno odlagala i zakapala desetke tisuća tona opasnog i neopasnog otpada na lokacijama u Gospiću, Benkovcu, Varaždinu i Senju. Otpad je stizao iz Italije, Slovenije, Njemačke te od domaćih tvrtki, a u Hrvatskoj je lažno deklariran i prekrivan zemljom. Središte operacije bila je tvrtka Tipos Resurs pod vodstvom bračnog para Šincek, koja je zarađivala na razlici između naplaćenog i izbjegnutog propisnog zbrinjavanja. Sanacija nastale ekološke štete procjenjuje se na oko 100 milijuna eura, dok se istraga proširuje na odgovornost povezanih tvrtki i državnih tijela. Index