Cirkularna ekonomija na mafijaški način

Zaprepašteni smo obraćanjem predsjednika Vlade, jer je pet dana nakon što je USKOK objavio nalaz sudskih vještaka Geotehničkog fakulteta o Gospiću govorio kao o problemu javne percepcije, a ne kao o onome što taj nalaz doista opisuje. Razina opasnosti za ljude i okoliš na lokaciji ocijenjena je kao visoka, promjene u tlu vještaci zbog mikroplastike i teških metala (bakra, cinka, olova i antimona) nazivaju djelomično nepovratnima, a u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta utvrđeni su PFAS spojevi, takozvane vječne kemikalije, u koncentraciji dvostruko višoj od vrijednosti propisane za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji, dok ih uzvodno od lokacije nema.

Jedan uzorak otpada sadrži antimon u količini koja je 700 puta veća od maksimalno dopuštene! 700 PUTA!!!! Najvažnije od svega, vjerojatnost daljnje štete za podzemne vode ocijenjena je kao visoka ako otpad ostane ondje gdje jest, bez provedene sanacije. Glavni državni odvjetnik sve je to sažeo riječima da je Lika na tom području zagađena. Umjesto o tome, obraćanje o ekološkoj katastrofi otvoreno je rezultatima turističke sezone, a zatim su slijedili dolasci i noćenja, fiskalizacija, usporavanje inflacije, cijene goriva i mirovine… iz inicijative na Facebooku… članke nakon pressice koji opisuju ozbiljnost situacije na Indexu, Jutarnjem, tportalu…