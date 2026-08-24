Cirkularna ekonomija na mafijaški način
Ilegalna trgovina otpadom donosi milijarde, a Hrvatska postaje nova meta organiziranog kriminala
Ilegalna trgovina otpadom najbrže je rastući kriminal u EU-u s godišnjom zaradom od 10 milijardi eura. Zbog slabijeg zakonodavstva i niskih troškova, organizirani kriminal, uključujući talijansku mafiju, sve više cilja istočnu Europu. Hrvatska se našla na meti nakon što je otkriveno da kriminalci po dampinškim cijenama od 100 eura po toni ilegalno odlažu plastični otpad u Gospiću. Dok Europska unija zaoštrava zakone i traži zatvorske kazne za teške ekološke prekršaje, ovaj slučaj dokazuje da regije bez strogog nadzora brzo postaju jeftina europska smetlišta. Poslovni