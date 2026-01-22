Imunološki zavod u Rugvici: prvi pogon pri kraju, planovi se šire - Monitor.hr
Danas (10:00)

Polako, ali protuotrovno

Imunološki zavod u Rugvici: prvi pogon pri kraju, planovi se šire

Osam mjeseci nakon početka radova u Rugvici, nova zgrada za proizvodnju zmijskog protuotrova Imunološkog zavoda ulazi u završnu fazu. Riječ je o prvom koraku šire revitalizacije, koja uključuje biološke laboratorije i prateću infrastrukturu. Proizvodnja antitoksina planira se pokrenuti iduće godine, dok se potpuni završetak projekta očekuje za pet do šest godina. Zavod trenutačno ima 164 zaposlenih, a u punom pogonu planira ih do 250. Postoji snažan međunarodni interes i za hrvatska virusna cjepiva. HRT


17.02.2025. (13:00)

Ipak misle na zdravlje nacije

Revitalizacija Imunološkog zavoda: Na Rugvici niče tvornica cjepiva

Rugvica, gdje će biti smještena ova tvornica, kao i ostali dijelovi projekta revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda (tvornica zmijskog protuotrova, upravna zgrada i prateća infrastruktura te tvornica cjepiva) uskoro bi trebala postati veliko gradilište i središte proizvodnje lijekova ključnih za zdravlje nacije. Time je Hrvatska napokon na dobrom putu da ponovno postane samodostatna u proizvodnji lijekova iz krvne plazme. Poslovni

01.11.2024. (15:00)

A koje su ga skupine dovele do ovoga?

Beroš: Interesne skupine opstruiraju razvoj Imunološkog

Iako je HDZ jedna od dvije stranke koje su od 90-ih godina posvećeno radile na uništavanju IZ-a i da je od odluke o gradnji četiri nova modula tvornice propalo sedam natječaja, u ministarstvu smatraju da su mediji ti koji pokušavaju onemogućiti revitalizaciju Zavoda. U odgovoru na članak Novosti pod naslovom “Serum istine Imunološkog zavoda rekli su kako je “revitalizacija Imunološkog zavoda dio strateških projekata Vlade i Ministarstva zdravstva kako bi se osigurala samodostatnost proizvodnje lijekova i proizvoda za potrebe hrvatskog zdravstvenog sustava te da nije korektno nazivati ga privatnim projektom ministra Beroša”. Nataša Škaričić u novom tekstu podsjeća gospodu iz Ministarstva zdravstva da Stručno povjerenstvo bira ravnatelj ustanove, kojeg imenuje Upravno vijeće, kojeg postavlja osnivač, tj. Ministarstvo zdravstva: Smatra li ministar da ni u ovome nema nikakvu odgovornost ili je baš taj podatak razlog za ovoliku paniku?

18.06.2022. (09:00)

Dobro da su se sjetili

Beroš predstavio projekt novog Imunološkog zavoda

Općina Rugvica u Zagrebačkojg županiji darovala je zemljište za buduću zgradu Imunološkog zavoda. Nova će zgrada niknuti u radnoj zoni Rugvica – sjever, na zemljištu površine 69.761 m2 s potencijalom ukupne minimalne veličine 20.000 m3 u svrhu izgradnje cjelokupne tvornice bioloških lijekova, izgradnje izdvojenog pogona za proizvodnju antitoksina protiv ugriza zmija otrovnica te biofarmaceutskog postrojenja za proizvodnju animalnih imunoseruma namijenjenih za ljudsku i veterinarsku uporabu s primarnom namjenom proizvodnje antitoksina za otrov europskih zmija. Gradnja cjelokupne tvornice počet će najkasnije za 2 godine dok je predviđeno vrijeme gradnje do faze funkcionalnosti 9 mjeseci od pozitivnog završetka javnog natječaja. Nacional

10.06.2022. (00:00)

Ipak se može

Bivši zaposlenik očitao lekciju iz poduzetništva propalom Imunološkom zavodu

Tvrtkina povijest počela je kad je Ivan Marchiotti, zaposlen u Imunološkom zavodu u Zagrebu i nezadovoljan načinom na koji se u njemu radilo, odlučio raditi za sebe. Pokušavao je inovirati, ali kočile su ga pristaše starog načina rada, zbog čega je odlučio napustiti posao u Imunološkom zavodu te iskustvo i znanje uložiti u osnivanje vlastite tvrtke. U Biognostu danas radi mnogo ljudi iz Imunološkog zavoda. Hrabra je odluka bila napustiti siguran posao i krenuti u nešto novo u privatnoj tvrtki jer tada poduzetnička klima nije bila kao današnja. Prvi Bioognostovi proizvodi bili su serumi za određivanje krvnih grupa, no budući da se Hrvatska pripremala za pristupanje Europskoj uniji, regulativa za medicinske proizvode prilično se postrožila i certificiranje proizvoda, pogotovo za male serije, znatno je poskupjelo. Osim novog pogona u Lekeniku, upravo počinje graditi logističko-distributivni centar u Zagrebu, u Dubravi. Lider

27.08.2021. (11:33)

Brza lova ili dugoročno ulaganje?

Švicarci Hrvatskoj nude milijune za krvnu plazmu, za lijekove koje ćemo mi uvesti po višim cijenama

Švicarska Octapharma, koja svake godine od Hrvatske otkupljuje krvnu plazmu za svoje lijekove, sada nudi više od 100 milijuna kuna za ekskluzivnu suradnju. S jedne strane novac bi dobro došao da zakrpa kratere u zdravstvenom proračunu, ali prihvaćanje ponude će značiti posljednji čavao u lijes projektu oživljavanja proizvodnje kakvu je barem djelomično nekada imao Imunološki zavod. Odluka je na ministru Berošu i nije laka. Slobodna

05.06.2021. (23:30)

Ipak se kreće

Vraća se proizvodnja u Imunološki zavod, djelatnici odluku dočekali s nevjericom

Ministarstvo zdravstva ovog je tjedna predstavilo plan revitalizacije Imunološkog zavoda, a potez je to, kako kažu, od iznimne strateške, gospodarske i javnozdravstvene važnosti (Tportal). Sasvim sigurno najvažnija stvar je politička odluka. Pametna i odgovorna Vlada i pametna država razmišljaju o zdravlju svoje nacije. Cijelo vrijeme sam istog mišljenja: nikada nije trebalo dozvoliti da Imunološki postane trgovačko društvo, izjavila je Lidija Jagarinec, povjerenica Sindikata EKN-a u Imunološkom. (N1) S obzirom na dosadašnji maćehinski odnos države prema Zavodu, djelatnici su odluku dočekali s nevjericom, no odluku o ponovnom pokretanju ocjenjuju pozitivnom.

02.06.2021. (16:30)

Država preuzima Imunološki zavod

– Planira se prenijeti imovinu na RH, trgovačko društvo se gasi i aktivnosti se nastavljaju kroz javnu ustanovu Imunološki zavod. Planira se izgradnja nove tvornice u Industrijskoj zoni u Brezju, osiguravanje isplatljivosti i održivosti proizvodnje imunoloških lijekova, najavio je ministar Beroš. Sredstva će namaknuti kroz EU fondove i putem strateških partnera. HRT

11.11.2020. (20:30)

Imunološki zavod mogao bi proizvoditi cjepivo protiv korone

Mi već mjesecima nudimo konkretno rješenje za pokretanje Imunološkog i njegovih djelatnosti. Zahvaljujući tom rješenju mogu se pokrenuti sve proizvodnje u vrlo kratkom roku i bez daljnjeg opterećenja državnog proračuna! Naša proizvodnja antitijela za SARS CoV-2 moguća je već za 5 mjeseci, prirodnog interferona za 6 mjeseci, antitoksina za 6 mjeseci, lijekova iz domaće plazme za 12 mjeseci, cjepiva za 12 mjeseci, poručuje Zoran Kalinić.

22.04.2020. (15:31)

Jedan od propalih kapitala

Silobrčić: Za pokretanje Imunološkog trebalo bi do par stotina milijuna eura

Imunološki je izvozio oko 30% svojih glavnih proizvoda… posebno cjepiva protiv ospica, rubele i parotitisa. Imali smo jedno od najboljih cjepiva protiv ospica za soj Edmonston-Zagreb. Brojne države kupile su licencu za to cjepivo od nas s time da smo mi još uvijek ostali njihovi vlasnici… Trebali smo biti jedan od svjetskih proizvođača – navodi Vlatko Silobrčić, koji je devedesetih bio na čelu zavoda. Za Index govori kako je potencijal neiskorišten zbog nebrige i nedostatka volje za ulaganjem.

07.05.2018. (09:08)

A protuotrov za loše vođenje firme?!?

Imunološki prodao posljednje doze zmijskog protuotrova, proizvodnja stoji

Imunološki zavod prodao je posljednjih 500 doza seruma koji se koristi kod ugriza čak pet vrsta zmija otrovnica, u terarijima u pogonu u Brezju je 61 poskok, suhi otrov poskoka jantarno žute boje spreman je za proizvodnju, čeka se samo dozvole za proizvodnju. Grad Zagreb dao je Imunološkom 50 milijuna kuna, a još 60 milijuna stiže do kraja godine, no zasad umjesto da izvozimo, mi uvozimo višestruko skuplje i manje kvalitetne zmijske antiserume. HRT