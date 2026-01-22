Polako, ali protuotrovno
Imunološki zavod u Rugvici: prvi pogon pri kraju, planovi se šire
Osam mjeseci nakon početka radova u Rugvici, nova zgrada za proizvodnju zmijskog protuotrova Imunološkog zavoda ulazi u završnu fazu. Riječ je o prvom koraku šire revitalizacije, koja uključuje biološke laboratorije i prateću infrastrukturu. Proizvodnja antitoksina planira se pokrenuti iduće godine, dok se potpuni završetak projekta očekuje za pet do šest godina. Zavod trenutačno ima 164 zaposlenih, a u punom pogonu planira ih do 250. Postoji snažan međunarodni interes i za hrvatska virusna cjepiva. HRT