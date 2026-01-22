Polako, ali protuotrovno

Tvrtkina povijest počela je kad je Ivan Marchiotti, zaposlen u Imunološkom zavodu u Zagrebu i nezadovoljan načinom na koji se u njemu radilo, odlučio raditi za sebe. Pokušavao je inovirati, ali kočile su ga pristaše starog načina rada, zbog čega je odlučio napustiti posao u Imunološkom zavodu te iskustvo i znanje uložiti u osnivanje vlastite tvrtke. U Biognostu danas radi mnogo ljudi iz Imunološkog zavoda. Hrabra je odluka bila napustiti siguran posao i krenuti u nešto novo u privatnoj tvrtki jer tada poduzetnička klima nije bila kao današnja. Prvi Bioognostovi proizvodi bili su serumi za određivanje krvnih grupa, no budući da se Hrvatska pripremala za pristupanje Europskoj uniji, regulativa za medicinske proizvode prilično se postrožila i certificiranje proizvoda, pogotovo za male serije, znatno je poskupjelo. Osim novog pogona u Lekeniku, upravo počinje graditi logističko-distributivni centar u Zagrebu, u Dubravi. Lider