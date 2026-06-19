Jarun kao zagrebačko glazbeno more
INmusic slavi dva desetljeća: Od lokalnog projekta do europske festivalske elite
18. izdanje INmusic festivala slavi 20 godina postojanja (da, pandemija) uz impresivan program koji od 22. do 24. lipnja na Jarun dovodi globalne zvijezde poput Gorillaza, Kings of Leon i premijerno Jacka Whitea. Programska direktorica Ivana Jelača ističe kako festival, unatoč velikim logističkim i financijskim izazovima globalnog tržišta, uspješno održava prepoznatljiv međunarodni identitet. Uz svjetska imena i specifične izvođače poput sastava Dry Cleaning, INmusic ostaje vjeran poticanju domaće scene i razvoju mlade publike kroz platforme poput Supervala, spajajući ulični duh i vrhunsku svjetsku produkciju. tportal