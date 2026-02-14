Glazba, gužva i sunce u očima

„Najpolitičniji glazbeni kolektiv današnjice“, kako je dobro primijetio urednik kulturne rubrike tportala, odaslao je na najvećoj festivalskoj pozornici poruke koje su dijelu publike očito bile „naporne i zamorne“, čitamo na vodećem portalu muzičke kritike Ravno do dna. Reporter portala objašnjava takvu ocjenu stavom da je u ovom slučaju „politički aktivizam preuzeo primat i zasjenio glazbu“. Ekipa iz Bristola tako radi već desetljećima, formirajući audiovizualne spektakle kombinacijom projekcija na videozidovima. Cilj je, kao i uvijek, bio s najveće moguće pozornice pljunuti u facu građanskom konformizmu. Na frontmenov uzvik „Palestina libera“ dobar dio publike od nekoliko desetaka hiljada ljudi počeo skandirati „Free, free Palestine.“

A naša je policija, razmišljaju na H-alter-u, možda trebala prekinuti svirku i pohapsiti britanske muzičare zbog isticanja palestinske zastave na divovskom videozidu u pozadini. Baš kao što su hapsili prorektora riječkog sveučilišta zbog isticanja zastave druge države na osmomartovskom maršu ove godine.