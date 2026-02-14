Glazba, gužva i sunce u očima
Objavljen raspored za 18. INmusic: tri dana velikih imena na Jarunu
Zbog velikog interesa objavljen je dnevni raspored 18. izdanja INmusic festival, koji se od 22. do 24. lipnja održava na Jarun, uz obilježavanje 20 godina od prvog izdanja. Prvi dan predvode Jack White i Manic Street Preachers, drugi donosi Gorillaz i The Flaming Lips, a završnicu nose Kings of Leon i IDLES. U prodaji je i ograničen broj jednodnevnih ulaznica, dostupnih putem službenog webshopa. Organizatori najavljuju i dodatna imena. tportal