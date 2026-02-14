Glazba, gužva i sunce u očima

Objavljen raspored za 18. INmusic: tri dana velikih imena na Jarunu - Monitor.hr
Objavljen raspored za 18. INmusic: tri dana velikih imena na Jarunu

Zbog velikog interesa objavljen je dnevni raspored 18. izdanja INmusic festival, koji se od 22. do 24. lipnja održava na Jarun, uz obilježavanje 20 godina od prvog izdanja. Prvi dan predvode Jack White i Manic Street Preachers, drugi donosi Gorillaz i The Flaming Lips, a završnicu nose Kings of Leon i IDLES. U prodaji je i ograničen broj jednodnevnih ulaznica, dostupnih putem službenog webshopa. Organizatori najavljuju i dodatna imena. tportal


10.07.2025. (18:00)

Koncert kao politički skup... malo ih je puno zadnje vrijeme

Massive Attack: Muzika i „naporne“ teme

„Najpolitičniji glazbeni kolektiv današnjice“, kako je dobro primijetio urednik kulturne rubrike tportala, odaslao je na najvećoj festivalskoj pozornici poruke koje su dijelu publike očito bile „naporne i zamorne“, čitamo na vodećem portalu muzičke kritike Ravno do dna. Reporter portala objašnjava takvu ocjenu stavom da je u ovom slučaju „politički aktivizam preuzeo primat i zasjenio glazbu“. Ekipa iz Bristola tako radi već desetljećima, formirajući audiovizualne spektakle kombinacijom projekcija na videozidovima. Cilj je, kao i uvijek, bio s najveće moguće pozornice pljunuti u facu građanskom konformizmu. Na frontmenov uzvik „Palestina libera“ dobar dio publike od nekoliko desetaka hiljada ljudi počeo skandirati „Free, free Palestine.“

A naša je policija, razmišljaju na H-alter-u, možda trebala prekinuti svirku i pohapsiti britanske muzičare zbog isticanja palestinske zastave na divovskom videozidu u pozadini. Baš kao što su hapsili prorektora riječkog sveučilišta zbog isticanja zastave druge države na osmomartovskom maršu ove godine.

29.06.2025. (18:00)

Kako kome

Laić o INmusicu: Zvuk je s tehničke strane bio najbolji do sad, neki manje poznati izvođači bili bolji od headlinera

Po čemu ćemo ga se sjećati? Po izostanku kiše, velikim vrućinama i gužvama i nekoliko doista sjajnih koncerata – Kim Deal, St. Vincent i, po mom skromnom mišljenju, The Murder Capital, premda će svatko ponaosob imati vlastite favorite – koji su nadmašili glavne headlinere svake od večeri. Kako to već ide sa sto ljudi i sto čudi, pitajte jednoga i zaklet će vam se da su najbolji bili Fontaines D.C., dok će drugi jednakovrijednog i dokazanog glazbenog ukusa reći da su bili dosadni i neslušljivi. Sve je to pitanje dojma. S tehničke strane gledajući zvuk bio daleko najbolji od svih dosadašnjih izdanja, pogotovo na glavnoj pozornici gdje su svi izvođači redom, od Yard Acta do Massive Attacka, zvučali moćno i bilo bi bezobrazno zaboraviti to pohvaliti. Ivan Laić za Ravno do dna.

26.06.2025. (16:00)

Oni što sviraju temu od Dr. House-a

Završio još jedan INmusic, Massive Attack i St. Vincent obilježili posljednji dan festivala

Trip-hop kolektiv dominirao je glavnom pozornicom INmusic festivala i prije nego što se pojavio pred publikom, a već prvi taktovi njihova koncerta jasno su pokazali da će publika do samoga kraja biti u deliriju. Prije Massive Attacka, glavnu pozornicu INmusica osvojila je St. Vincent, glazbenica koja je novim albumom učvrstila svoju fan bazu, osvježila bend i pred publiku stala kao jedna od najvećih zvijezda festivala. Foster The People rasplesali su publiku ispred World stagea, a posljednjeg dana INmusica izredali su se i izvođači The Murder Capital, Dunije, Nemeček, The Pill i brojni drugi. HRT… evo i osvrta tportala. Forum

25.06.2025. (22:00)

Zvuci s Jaruna

Jurkas: Drugi dan INmusica #17 pokazao je račvanje dva paralelna festivala

Jedan na glavnoj pozornici koji udovoljava atmosferi pa ritmu, a drugi na manjima koji nužno back-upaju ne osobito plesan, već lounge line up. Kasabian je imao paradiranje kroz niz pjesama koje više zvuče kao playlist za festivalske WC-e, nego kao nešto što se pamti. Pjesme se izmjenjuju, beatovi slažu, vizuali trepere – ali fali pjesama. Ili makar razlika. Michael Kiwanuka i Kim Deal donijeli emociju i stav. Urbana forma protiv ruralnog duha? Ne nužno. Više zvukovi za različite svjetove unutar dva festivalska prostora istog grada. Svima pomalo. Anđelo Jurkas za Mixer. Svoje viđenje drugog dana festivala iznio je i tportal.

20.06.2025. (18:00)

Možda ne skaču kroz vatru, ali zato sviraju i po kiši

INmusic nije festival koji diktira trendove; njegova vrijednost leži u stabilnosti

Sedamnaesto izdanje INmusic festivala održat će se od 23. do 25. lipnja na zagrebačkom Jarunu, uz nastupe Massive Attacka, St. Vincent, Kasabiana, Michaela Kiwanuke, Fontaines D.C. i niza drugih izvođača. Usprkos sve težim logističkim i financijskim okvirima, festival ostaje dosljedan sebi i publici koja tu dosljednost prepoznaje. Zagrebački INmusic ne nastupa kao revolucionarna prekretnica ili spektakularni mit, ali ustrajno već gotovo dva desetljeća opstaje na svom jarunskom otoku, između entuzijazma i održivosti, s čvrstim uporištem u pažljivoj selekciji izvođača koja spaja poznata s manje eksponiranim, ali glazbeno i generacijski relevantnim imenima. tportalForum

28.06.2024. (18:00)

Tko je bio, pričat će

Crno-bijeli svijet Billyja Corgana: Htio je da ga istovremeno volimo i mrzimo. Uspio je

Trideset pet godina, tri četvrtine našeg života, njegova grandiozna, pretenciozna, divna i jeziva glazba čuči u našim podsvijestima, kola krvotokom i curi kroz crvotočinu biološke neminovnosti. Istina, i kako je to uvijek u crno-bijelim pričama, barem pola od tih trideset pet godina ona je i blijeda sjena nevjerojatnog niza koji je započeo 1991. debi albumom Gish, a završio 2000. raspadom prve postave benda. Cijeli taj zeitgeist devedesetih godina prošlog stoljeća prošao je Bojanu Stilinu (i drugima) pred očima kad se Corgan materijalizirao pred njim(a), ogrnut u plašt poput kakvog tarot majstora, u društvu petero ljudi koji se trenutno usuđuju nositi s njegovim emocionalnim i stvaralačkim teretom.

Iz odnosa novijih snaga rađaju se novi Pumpkinsi, ovisni ne više o alkoholu i drogama, već o Corganovoj opsesiji da svima dokaže da je cijelo vrijeme bio u pravu. tportal

27.06.2024. (22:00)

Laku noć, rokeri

INmusic #16, 3. dan: mistični Rőyksopp i zatvaranje The Smashing Pumpkins hitovima

Dan je započeo nastupima slovenskih Astrid and the Scandals i domaćih Sleepyheads na hidden stageu te bendova Dead Dog Summer i Kiper na World Stageu. No, posebnu su pzornost privukli Bombay Bicycle Club. Sound Machine su na World Stageu donijeli dašak šarenila, kako u glazbenom, tako i u vizualnom smislu. Rőyksopp, norveški duo čiji se izričaj vrti oko elektronike popraćene ženskim vokalima, svoj mistični nastup pretočili su u pravi show. Kod The Smashing Pumpkins, zadnjih headlinera koji su imali čast zatvoriti festival, valja napomenuti se nedavno povukla drama o tome da ne sviraju najveće hitove na turneji. Na INmusicu to nikako nije bio slučaj, s obzirom na to da su nam dostavili zaista najveće hitove kao što su “Today”, “Tonight, Tonight”, “Mayonaise”, “Ava Adore”, “Disarm”, “1979” i druge… Muzika… što ej dobro bilo, a što trebaju popraviti iduće godine pišu i na Forumu.

27.06.2024. (00:00)

Ples u kabanicama

O drugom danu INmusica: Dogstar u blatu, mnoštvo unatoč vremenskim neprilikama došlo gledati Hoziera

Ako smo se nakon jučerašnje svirke The Nationala zapitali kako su postali tako veliki kroz 20 godina karijere, što tek onda reći za Hozier, fenomen koji je eksplodirao u samo par godina, a sinoć postao i valjda prvi izvođač u povijesti INmusica koji je tokom nastupa na festivalu na čelu hrvatske radijske top liste s aktualnim hitom ‘Too Sweet’. Okušavanje glumaca u rokerskim vodama može biti dobrodošlo opuštanje, kao recimo u slučaju Juliette Lewis, ili više od običnog hobija, zvijezda ‘Matrixa’ i ‘Johna Wicka’ teška skoro 400 milijuna dolara negdje je između te dvije varijable – Dogstar je strukturiran bend s ne pretjerano maštovitim pjesama pomalo sterilne, radiofonične alternativne rock orijentacije. Reeves, međutim u njemu primarno ispunjava funkciju radnika, svirača… Bojan Stilin za tportal. Tema puna dojmova na Forumu.

20.06.2024. (17:00)

Kako i ne bi kad im ove godine dolazi John Wick

Direktor INmusica: Opstali smo 18 godina jer smo neovisni

Pokazalo se da je produkcijski puno zahtjevnije poslije godine neodržavanja, u vrijeme velike inflacije, ponovno pripremati festival nego nakon dvije godine neodržavanja zbog pandemije. Prilično smo iscrpljeni, no veseli nas to što će ogroman posao od gotovo dvije godine uskoro biti realiziran. INmusic nije u vlasništvu korporacije koja lakše dolazi do izvođača jer može ponuditi nastupe na velikom broju svojih festivala te da nema takvo financijsko zaleđe koje pokriva velik financijski rizik što ga podrazumijeva organizacija međunarodno etabliranog glazbenog festivala. Dakle neovisan festival djeluje u daleko rizičnijem poslovnom okružju, no ima slobodu kreirati program koji nije podređen profitnom korporativnom interesu – kaže Zoran Marić za tportal. Tema postoji i na Forumu.