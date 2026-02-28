Inception postaje stvarnost: Implantiraju ti ideje i bez DiCaprija
Inženjering snova: Znanstvenici zvukovima “upadaju” u podsvijest
Istraživači sa Sveučilišta Northwestern razvili su metodu ciljane reaktivacije pamćenja (TMR) kojom pomoću zvučnih signala tijekom REM faze usmjeravaju sadržaj snova. Eksperiment je pokazao da su sudionici koji su “sanjali” zadane zagonetke sljedeći dan bili dvostruko uspješniji u njihovu rješavanju (uspješnost skočila na 42%). Iako lucidnost nije bila nužna, zvučni podražaji potaknuli su mozak na kreativno procesiranje problema. Ovo otkriće otvara vrata “inženjeringu snova” kao alatu za jačanje kreativnosti i emocionalnu regulaciju, potvrđujući da narodna izreka “jutro je pametnije od večeri” ima ozbiljno znanstveno uporište. ScienceDaily, tportal