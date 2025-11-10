Ni u snu si ga ne možeš priuštiti

Naš je odnos s mobitelom intimniji nego s većinom stvari: uvijek je s nama, a često je i prva stvar koju pogledamo ujutro i zadnja stvar prije spavanja, na mobitelu smo kad smo umorni, nervozni, tužni, kad nam je dosadno, kad se želimo opustiti ili zabaviti. To su, nažalost, i trenutci intenzivnog emocionalnog bondinga koji vode do visoke stope suovisnosti (codependency). Jednostavno, svjesni smo što nam mobitel pruža – hiperbrzu komunikaciju i mega količine contenta stalno pri ruci. Stvar je u tome da je većina nas, bez obzira na to koliko znamo biti defenzivni ili koliko to odbijamo naglas priznati, već prilično svjesna da smo ovisni o vlastitom mobitelu. Ako ne to, onda barem da smo previše na njemu. Zapravo, jedino je zbunjujuće što se to točno očekuje da napravimo u vezi s tim kad se čini da je cijeli svijet prilagođen našoj ovisnosti. Medijska pismenost