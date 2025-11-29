Kad mozak izbriše noćne filmove prije buđenja
Zašto se ponekad ne sjećamo svojih snova?
Snovi nastaju svake noći u REM fazi spavanja, ali mnogi ih ne pamte. Pamćenje snova ovisi o kvaliteti sna, buđenju tijekom noći, stresu i genetici. Oni koji dublje spavaju ili uzimaju određene lijekove često se ujutro ne sjećaju snova. Povremeni nedostatak sjećanja može biti normalan proces obrade emocija i informacija, dok dugotrajni izostanak snova može ukazivati na poremećaje spavanja. Uglavnom, “ne sanjati” znači samo ne pamtiti san. tportal