Traži se radnik više, ali optimizam je tu
Istraživanje EY-a: 86 posto hrvatskih tvrtki povećalo primjenu umjetne inteligencije, optimizam poduzetnika u snažnom porastu
Čak 86 posto hrvatskih kompanija lani je povećalo primjenu umjetne inteligencije, ponajviše u analizi podataka i administraciji. Tehnologija je većini donijela veću produktivnost i niže troškove. Unatoč snažnom optimizmu i planu za nova zapošljavanja kod 78 posto tvrtki, poduzetnici se suočavaju s ozbiljnim izazovima. Čak 81 posto njih kao veliku prepreku ističe nedostatak kvalificirane radne snage, dok 95 posto strahuje od negativnog utjecaja rasta troškova rada na financijsku sigurnost poslovanja. Ipak, udio onih koji poslovne uvjete ocjenjuju povoljnima utrostručio se na 38 posto. tportal
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