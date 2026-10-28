Ako ti nije SEO, onda podesi GEO
Istraživanje RankRusha: Kako se izboriti za vidljivost u AI odgovorima
Istraživanje platforme RankRush na 157.000 izvora u Hrvatskoj pokazuje da visoko pozicioniranje na Googleu više ne jamči vidljivost u AI odgovorima (ChatGPT, Perplexity, Gemini). Čak 31% citiranih izvora u AI Overviewu dolazi s pozicija iza stote. AI preporuke ne gradi na medijima ili cjenicima u PDF-u, već na kvalitetnom sadržaju poput blogova i savjeta s vlastitih stranica tvrtke, recenzijama te strukturiranim podacima (shemama). Za dugoročnu AI vidljivost i privlačenje visokovrijednih kupaca, brendovi moraju primijeniti GEO (optimizaciju za AI) i pokriti specifične, nišne upite. Netokracija