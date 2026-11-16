I humor se da isprogramirati

Nenad Bakić u podcastu LOOD ističe kako je klasično programiranje praktički završena priča jer AI i agenti u potpunosti preuzimaju pisanje koda, čime programeri postaju suvišni, dok najveću vrijednost dobivaju product manageri koji znaju definirati ciljeve. Zbog toga se prvi i najsnažniji udar događa upravo na egzaktnim i intelektualnim strukama. Ipak, veći problem leži u dubokoj filozofskoj krizi budućnosti: ako nam umjetna inteligencija donese društveno bogatstvo, ali istovremeno ostavi ljude bez posla uz državne subvencije, otvara se pitanje jesmo li slobodni stvaratelji ili ovisnici o tuđem gumbu za isključivanje.