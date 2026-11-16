I humor se da isprogramirati
Kako natjerati AI da bude duhovit bez predvidljivih šala: Uspješna kalibracija prompta za satiričnu ekstenziju
Autorica projekta News From The Galaxy, Stella Skopal, izradila je Chrome ekstenziju koja uz pomoć Claude Sonnet modela pretvara vijesti u satirične izvještaje u stilu Douglasa Adamsa. Višetjednom kalibracijom sistemskog prompta i definiranjem mehanizama poput kozmičkog zooma i obrnute hijerarhije važnosti svladala je izazov postizanja suzdržanog humora. Ključ uspjeha ležao je u postavljanju strogih sadržajnih granica, izbjegavanju lažnih uzbuna sigurnosnih filtara te sprječavanju modela da pretjeranim objašnjavanjem narušava proklamiranu ozbiljnost svemirskog činovnika. Netokracija