Većina svjetskog stanovništva i dalje ne koristi umjetnu inteligenciju - Monitor.hr
Četvrtak (11:00)

Što i nije nužno loša vijest

Većina svjetskog stanovništva i dalje ne koristi umjetnu inteligenciju

Iako AI dominira tehnološkim vijestima, procjene iz veljače 2026. pokazuju da čak 84 % svjetskog stanovništva nikada nije koristilo umjetnu inteligenciju. Besplatne chatbotove koristi oko 16 % ljudi, dok plaćene napredne verzije koristi tek 0,3 % populacije. Percepciju o općoj prihvaćenosti AI-ja stvaraju tehnološke zajednice i društvene mreže, no stvarna raširenost ovisi o infrastrukturi i digitalnim vještinama. Zato najveći izazov za budući rast AI tržišta nije samo razvoj boljih modela, već njihovo pojednostavljenje, prilagodba i približavanje prosječnim korisnicima u svakodnevnom radu. Mreža


Slične vijesti

Jučer (16:00)

Propuh u sustavu

Ranjivost PHP-a ugrozila web stranice: Kako se zaštititi od kibernetičkih prijetnji

Otkriven je ozbiljan sigurnosni propust u PHP-u, programskom jeziku na kojem se temelji oko 70 % web stranica. Agencija NSA upozorava da napadači mogu preuzeti kontrolu nad poslužiteljima, kradi podatke i rušiti usluge. Iako je krpanje takvih sustava složeno, stručnjaci pozivaju i građane na oprez. Zaštititi se možete uključivanjem višestupanjske potvrde identiteta (MFA), korištenjem jedinstvenih lozinki i digitalnih ključeva te aktiviranjem automatskih nadogradnji na telefonima, računalima i usmjerivačima. Također, budite oprezni sa sumnjivim poveznicama jer kriminalci često koriste vijesti o napadima za nove prijevare. tportal

Srijeda (23:00)

Modeli i fotografi, žao nam je

Mnogi fotografski studiji se zatvaraju zato što modna industrija prelazi na umjetnu inteligenciju

Modne kuće sve više mijenjaju klasične foto-studije i modele AI tehnologijom radi ogromnih ušteda. Njemački gigant Zalando zatvorio je oba studija u Berlinu ukinuvši 340 radnih mjesta, dok brend About You uz AI modele smanjuje troškove proizvodnje za čak 90 %. Analiza ugovora velikih brendova poput Calvin Kleina i Diesela otkriva da se od modela traži ustupanje prava na lik i tijelo za treniranje AI alata ili zamjenu lica bez dodatne naknade. Sve više tvrtki u potpunosti izbjegava ljude i koristi isključivo sintetičke modele, ostavljajući brojne modne radnike bez posla. PetaPixel

Srijeda (21:00)

Algoritmi na tronu, ljudi na subvenciji

Umjetna inteligencija preuzela tastaturu: Jesu li programeri postali novi radnici na traci?

Nenad Bakić u podcastu LOOD ističe kako je klasično programiranje praktički završena priča jer AI i agenti u potpunosti preuzimaju pisanje koda, čime programeri postaju suvišni, dok najveću vrijednost dobivaju product manageri koji znaju definirati ciljeve. Zbog toga se prvi i najsnažniji udar događa upravo na egzaktnim i intelektualnim strukama. Ipak, veći problem leži u dubokoj filozofskoj krizi budućnosti: ako nam umjetna inteligencija donese društveno bogatstvo, ali istovremeno ostavi ljude bez posla uz državne subvencije, otvara se pitanje jesmo li slobodni stvaratelji ili ovisnici o tuđem gumbu za isključivanje.

Srijeda (18:00)

Ako ti nije SEO, onda podesi GEO

Istraživanje RankRusha: Kako se izboriti za vidljivost u AI odgovorima

Istraživanje platforme RankRush na 157.000 izvora u Hrvatskoj pokazuje da visoko pozicioniranje na Googleu više ne jamči vidljivost u AI odgovorima (ChatGPT, Perplexity, Gemini). Čak 31% citiranih izvora u AI Overviewu dolazi s pozicija iza stote. AI preporuke ne gradi na medijima ili cjenicima u PDF-u, već na kvalitetnom sadržaju poput blogova i savjeta s vlastitih stranica tvrtke, recenzijama te strukturiranim podacima (shemama). Za dugoročnu AI vidljivost i privlačenje visokovrijednih kupaca, brendovi moraju primijeniti GEO (optimizaciju za AI) i pokriti specifične, nišne upite. Netokracija

Srijeda (09:00)

Kad roboti preuzmu sve, ostaje nam samo gledati nogomet i kodirati

Bill Gates izdvaja 4 zanimanja koja će AI najteže zamijeniti

Bill Gates predviđa da će umjetna inteligencija preuzeti većinu ljudskih poslova, uključujući proizvodnju, prijevoz i poljoprivredu. Prema njegovu mišljenju, promjenama će najdulje odolijevati programiranje, biologija, energetika i profesionalni sport, u kojem će ljudi i dalje željeti gledati druge ljude umjesto računala. Potvrda Gatesovih najava o sve većoj ulozi AI-ja stiže i iz samog Microsofta. Tvrtka planira ponuditi dobrovoljne otpremnine za oko 60.000 zaposlenika u SAD-u, Kanadi, UK-u i Indiji radi povećanja učinkovitosti poslovanja. Index

24.10. (20:00)

Znanstvena metoda na "enter"

Umjetna inteligencija u znanosti: Od mjerenja proizvoda do vrednovanja ljudske prosudbe i odgovornosti

Generativna umjetna inteligencija duboko mijenja znanstveni rad i destabilizira način na koji procjenjujemo istraživače na temelju njihovih objava. Fokus se više ne smije zadržavati na pukom brojanju radova ili otkrivanju tragova UI-ja, već na prepoznavanju specifično ljudske epistemičke agencije, prosudbe i odgovornosti. Dok tehnologija preuzima rutinske zadatke, ključni izazov postaju profesionalna socijalizacija mladih istraživača i razvoj njihove sposobnosti kritičkog prosuđivanja, budući da znanost nije samo gotov proizvod nego složen proces ljudskog odlučivanja. Ideje

24.10. (15:00)

Neka probaju stroj tužiti za klevetu

Telegraph otpušta radnike i okreće se umjetnoj inteligenciji

Nakon što ga je njemački medijski div Axel Springer kupio za 769 milijuna dolara, britanski Telegraph planira otpustiti oko sto zaposlenika, uglavnom iz redakcija kulture i sporta. Uprava je odluku objavila putem e-maila, objasnivši da su otpuštanja nužna za transformaciju vodećeg britanskog lista u globalnu medijsku tvrtku pokrenutu umjetnom inteligencijom. Glavni ciljevi novog vlasnika su ubrzanje digitalne transformacije, primjena umjetne inteligencije za rast poslovanja te širenje na američko tržište. Index

23.10. (01:00)

Internet ima 99 problema, a PHP rupa je očito najveći

Pametni AI ulovio prastaru rupu: Masovno gašenje web stranica zbog kritičnog PHP propusta

Otkriće dviju iznimno opasnih sigurnosnih ranjivosti u programskom jeziku PHP – tehnologiji koja pokreće oko 70 % web stranica – izazvalo je preventivno gašenje servisa i hitne mjere diljem svijeta. Propusti napadačima omogućuju preuzimanje kontrole nad serverima bez korisničkih podataka, a napadi su zabilježeni i prije službene objave zakrpa. Zanimljivost priče leži u tome što su ove desetljeće stare greške u kodu otkrili AI modeli tvrtki OpenAI i Google. Državne institucije poput Velike Britanije, Finske i Nizozemske te servisi poput Wikipedije privremeno su isključili dijelove sustava radi zaštite, dok je u Hrvatskoj CERT izdao hitno upozorenje bez potvrde o ugroženosti sustava e-Građani. Index

22.10. (20:00)

AI killed the video star

Od kamere do prompta: Kako je umjetna inteligencija promijenila video produkciju

Iskusni videograf priznaje da je pogriješio podcjenjujući generativnu umjetnu inteligenciju. Testiranjem novih alata (poput Higgsfielda i Claudea) za projekt restauracije klasičnih automobila Pagoda Classics, stari i skupi produkcijski procesi zamijenjeni su fleksibilnijim hibridnim pristupom. Nova metoda drastično smanjuje troškove i omogućuje snimanje nemogućih kadrova za samo nekoliko stotina eura. Ipak, čovjek i dalje definira svrhu, stil i montažu. AI donosi brzinu i nove vizualne mogućnosti, ali stvarni materijali i dalje ostaju ključni za provjeru kvalitete proizvoda na tržištu. Netokracija

20.10. (13:00)

Superinteligencija na 'časnu pionirsku'

Trumpov sporazum s AI gigantima: Deregulacijom i samonadzorom protiv kineske prijetnje

Trump je s vodećim američkim AI tvrtkama potpisao dobrovoljni sporazum o samoregulaciji i sigurnosnim kontrolama. Umjesto strogih zakona, odobrena je fleksibilna interna kontrola kako bi se obuzdali nepredvidivi AI agenti, ali i izbjeglo usporavanje tehnološkog napretka. Ključni razlozi za ovakav meki pristup leže u geopolitičkom srazu s Kinom, gdje SAD po svaku cijenu želi zadržati primat, te u ekonomiji: investicije u AI nose značajan dio američkog gospodarskog rasta. Stvaranjem Snaga za superinteligenciju pod obavještajnim nadzorom, SAD osigurava tehnološku dominaciju dok Europi prepušta ulogu strogo reguliranog promatrača. Ekonomski lab