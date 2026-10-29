Što i nije nužno loša vijest
Većina svjetskog stanovništva i dalje ne koristi umjetnu inteligenciju
Iako AI dominira tehnološkim vijestima, procjene iz veljače 2026. pokazuju da čak 84 % svjetskog stanovništva nikada nije koristilo umjetnu inteligenciju. Besplatne chatbotove koristi oko 16 % ljudi, dok plaćene napredne verzije koristi tek 0,3 % populacije. Percepciju o općoj prihvaćenosti AI-ja stvaraju tehnološke zajednice i društvene mreže, no stvarna raširenost ovisi o infrastrukturi i digitalnim vještinama. Zato najveći izazov za budući rast AI tržišta nije samo razvoj boljih modela, već njihovo pojednostavljenje, prilagodba i približavanje prosječnim korisnicima u svakodnevnom radu. Mreža