Bliži se početak sezone

Nisu svi ljudi isti ni jednako otporni, ali ako ste dovoljno uporni, cilj ćete ostvariti u 99 posto slučajeva. Neki su odlični u demotivaciji, a da ni sami toga nisu svjesni. Štoviše, misle da se ponašaju upravo suprotno. Možda ih ovaj tekst osvijesti. Osnovne su tehnike (često se preklapaju): podcjenjivanje, mikromenadžment, kritike pred većim brojem ljudi, stalne kritike, izostanak ili loš sustav nagrađivanja, nemogućnost provođenja pozitivnih promjena, nulto toleriranje pogrešaka, neprecizno definirani zadaci koje mijenjate u hodu. Za demotiviranje onih s najboljim rezultatima (kombinirati s osnovnima tehnikama) posebno dobro funkcionira: uvijek opterećujte iste osobe, dajte im dosadne zadatke, smanjite povlastice, pogotovo kad za to nema ozbiljnog razloga, prisvajajte sebi zasluge za ono što su oni učinili, nagrađujte i promičite one koji to ne zaslužuju, odugovlačite u donošenju i provedbi odluka… konzultant za Lider.