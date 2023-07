“‘Panonski admiral’ je knjiga o karijeri jednoga velikog pjesnika i padu jedne velike zemlje. Balašević je bio briljantan kroničar i tumač našeg vremena, a ni njegov biograf nije daleko od te ocjene”, smatra novinar Srđan Sandić. A autor knjige o velikom Balaševiću kaže: “Kada je riječ o Đoletovoj angažiranosti i političnosti, najvažnije je imati u vidu da je taj njegov angažman bio univerzalne prirode. On nije navijao za crvene protiv plavih ili za bijele protiv žutih. On je navijao za ljudskost protiv nasilja, za čovječnost protiv divljaštva i primitivizma. Njegove pjesme učile su nas da ljubav ne treba znati za granice ni prepreke. Ima depresivnih trenutaka kada pomislimo da je to činio uzalud. I meni se ponekad pričini da među ljudima uopće nema ljubavi i suosjećanja. No, nije tako. Kada je Đole zaokružio svoju sudbinu, ljudi su plakali za njim u gotovo svim krajevima nekadašnje Jugoslavije, zar ne? Onda, znate, bio sam nedavno u Zagrebu i vidio sam u centru grada upaljene svijeće za žrtve nedavnih masovnih ubojstava u Beogradu. Vjerujte mi da i u Beogradu postoji velika solidarnost sa Zagrebom kad Zagreb snađe neka nesreća – potres ili što drugo. Također smo se uvjerili da i Zagreb i Beograd imaju podršku i ljubav Sarajeva kada nam je teško. Mislim da u svemu tome ima mnogo Balaševićevog nasljeđa, umjetničkog i ljudskog. Na nama je da to njegujemo.” Gloria