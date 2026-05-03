Vatikanska deratizacija Dioklecijanovih podruma

Pitanja za vježbu:

Kada ističe da se na mjestu gdje bi trebalo podignuti “spomenik Svecu” skupljaju getanske mačke, navodi li to A. K. Opara (Dalmacija danas) kao prednost ili kao nedostatak rečene lokacije?

Vjeruje li A. K. Opara da će, nakon što “spomenik Svecu” eventualno bude podignut uz Splitsku katedralu, getanske mačke napustiti mjesto gdje se sada skupljaju?

Zašto bi one to učinile?

Ako bi se to zaista dogodilo, bi li to značilo da je spomenik Ivanu Pavlu Drugom poslužio kao strašilo za mačke?

Želi li A. K. Opara svojom inicijativom odati počast vjerskom poglavaru ili riješiti komunalni problem?

Što ćemo s divljim šipkom?

Viktor Ivančić za Novosti