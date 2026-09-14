Osim ako se ne plaši demokracije
Studenti predali izbornu listu RIK-u uz potporu tisuća građana, Vučićeva reakcija: “Bezimena lista koje se svi stide”
Tisuće građana i studenata okupile su se u Beogradu na prosvjednoj “Šetnji pobjednika” kako bi predale izbornu listu “Studentska lista – Studenti pobjeđuju” Republičkom izbornom povjerenstvu. Usprkos administrativnim preprekama i problemima s ovjerom potpisa kod javnih bilježnika, studenti su prikupili podršku za 250 kandidata. Predsjednik Aleksandar Vučić oštro je kritizirao listu nazvavši je bezimenom i bez programa, dok se istovremeno priprema za parlamentarne izbore raspisane za 25. listopada, na kojima planira preuzeti premijersku poziciju. Index