Novo vrijeme, novi parovi

Hakeri koji su već bili upali u HBO-ovu mrežu zaprijetili su da će pustiti na net posljednje dvije epizode ‘Game of Thrones’, ako im ne plate. Hakerska skupina “Mr Smith group” poručila je Mashableu da imaju pristup “mnogim HBO-ovim platformama” te da se ova TV-kuća treba spremiti za objavu posljednje, sedme epizode ove sezone ‘Game of Thrones’. Poslali su Mashableu popis korisničkih imena i lozinka za niz HBO-ovih računa na društvenim mrežama, uključujući glavni HBO-ov račun na Twitteru. U srpnju je HBO odbio isplatiti multimilijunsku cifru za koju su je ucijenili hakeri, a koji su u međuvremenu objavili niz neugodnih dokumenata, e-mejlova i neprikazanih emisija poput ‘Game of Thrones’ i ‘Curb Your Enthusiasm’. Navodno traže 6,5 milijuna dolara otkupnine. TechWorm