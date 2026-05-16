Štiklom u aut-liniju
Izvan igre: Sustavna diskriminacija hrvatskih nogometašica
Ženski nogomet u Hrvatskoj suočen je s dubokom diskriminacijom, od amaterskih uvjeta i neadekvatnih plaća do marginalne zastupljenosti u strukturama odlučivanja. Dok muška reprezentacija niže uspjehe, ženska tone na FIFA-inoj ljestvici zbog nedostatka infrastrukture i institucionalne podrške. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova i stručnjakinje poput Petre Mandić upozoravaju na medijsku nevidljivost i apsurdne situacije, poput štrajka u ŽNK Osijek zbog mizernih premija. Iako lokalne inicijative i nova strategija HNS-a nude tračak nade, bez sustavnih promjena i veće solidarnosti, hrvatske nogometašice ostaju na marginama “sportske nacije”. H-alter