Štiklom u aut-liniju

Helenna Hercigonja-Moulton je 20-godišnja nogometašica jamajkansko-hrvatskog porijekla. U tekstu za Telesport govori o predrasudama s kojima se suočava. “Ljudi tradicionalno gledaju na nogomet kao na muški sport, dječacima su od rane dobi pružene prilike da igraju nogomet, prilike koje djevojčice ne dobivaju. U Hrvatskoj djevojčice ne mogu igrati nogomet s drugim djevojčicama prije svoje 12. godine, a i nekim roditeljima se ideja ne sviđa”, kaže Helenna.