Izvan igre: Sustavna diskriminacija hrvatskih nogometašica
Danas (07:00)

Štiklom u aut-liniju

Izvan igre: Sustavna diskriminacija hrvatskih nogometašica

Ženski nogomet u Hrvatskoj suočen je s dubokom diskriminacijom, od amaterskih uvjeta i neadekvatnih plaća do marginalne zastupljenosti u strukturama odlučivanja. Dok muška reprezentacija niže uspjehe, ženska tone na FIFA-inoj ljestvici zbog nedostatka infrastrukture i institucionalne podrške. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova i stručnjakinje poput Petre Mandić upozoravaju na medijsku nevidljivost i apsurdne situacije, poput štrajka u ŽNK Osijek zbog mizernih premija. Iako lokalne inicijative i nova strategija HNS-a nude tračak nade, bez sustavnih promjena i veće solidarnosti, hrvatske nogometašice ostaju na marginama “sportske nacije”. H-alter


20.11.2016. (21:50)

I cure mogu igrati

Helenna, djevojka koja ruši tabu o ženama u nogometu

Helenna Hercigonja-Moulton je 20-godišnja nogometašica jamajkansko-hrvatskog porijekla. U tekstu za Telesport govori o predrasudama s kojima se suočava. “Ljudi tradicionalno gledaju na nogomet kao na muški sport, dječacima su od rane dobi pružene prilike da igraju nogomet, prilike koje djevojčice ne dobivaju. U Hrvatskoj djevojčice ne mogu igrati nogomet s drugim djevojčicama prije svoje 12. godine, a i nekim roditeljima se ideja ne sviđa”, kaže Helenna.

23.06.2015. (12:01)

Lova do bova

Koliko zarađuju nogometašice?

Svjetsko prvenstvo u nogometu za žene koje se održava u Kanadi ulazi u svoju završnu fazu, no to nije ni izbliza popularan događaj kao muško prvenstvo, što se odražava i na iznosima koje nogometašice primaju. Ipak, BBC tvrdi da se stanje polako ali sigurno mijenja nabolje, barem u Engleskoj, gdje se nogometašice mogu osloniti na Nogometni savez Engleske, gdje njih 27 zarađuje oko 36-49 tisuća eura godišnje, dok ostale zarađuju oko 70 eura tjedno, zbog čega moraju imati i drugi posao. Index