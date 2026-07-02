'Kakvi simpatilni luđaci'
Jackass 5: Best & Last: Kraj je smijeha i boli, baby
Jackass: Best & Last nije toliko novi film koliko oproštajna i fino reklamirana, ali i primljena razglednica konpilacije MTV ere u kojoj su bol, glupost, zabava i potpuna odsutnost samoočuvanja zabavne anarholivudske ekipe postali oblik filmskog TV serijala i performansa. Ono što oproštajku Best & Last čini posebnim nije količina gadosti, nego količina međusobnog povjerenja i ljubavi između ad hoc ex ganga. Ispod svih doslovnih sranja krije se priča o prijateljstvu ljudi koji su desetljećima vlastita tijela pretvarali u rekvizite kako bi nasmijali sebe i publiku. U doba kada je sve pažljivo isplanirano, algoritamski optimizirano i ispeglano, njihova anarhična spontanost djeluje gotovo romantično. Naravno, humor je i dalje krajnje infantilan i neće pri dobiti nove poklonike. Ali onima koji su odrastali uz Jackass, zadnji čavao u lijes filma nije tek zbirka najluđih trenutaka, nego sentimentalni pozdrav generaciji koja je vjerovala da su najbolji specijalni efekti stvarni udarci, pravi padovi i iskrena ludost. Anđelo Jurkas za Mixer